Đạo diễn nổi tiếng bức xúc vì sao Hoa ngữ ẻo lả, tham sửa ảnh

Theo Sina, tại tọa đàm trong khuôn khổ Liên hoan phim Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 19/6, Phùng Tiểu Cương nhận xét hiện nay nhiều diễn viên nam trẻ tuổi ẻo lả. "Con trai nên khỏe khoắn, mạnh mẽ còn bây giờ các anh quá yểu điệu thục nữ, đẹp long lanh". Ông cho rằng không hẳn bản chất các diễn viên như vậy mà công ty quản lý xây dựng hình ảnh của họ như vậy.

Phùng Tiểu Cương chỉ đạo trên trường quay '1942'

Phùng Tiểu Cương chỉ trích đội ngũ quản lý tạo môi trường không tốt khi luôn chỉnh sửa ảnh quá đà cho các ngôi sao. "Các chàng trai, cô gái mới vào nghề chưa học được kỹ năng gì nhưng trình độ sửa ảnh rất thành thạo. Vấn đề là họ gửi ảnh đã qua chỉnh sửa cho đạo diễn, tới khi gặp mặt, chúng tôi phát hiện người và ảnh khác một trời một vực".

Ông kêu gọi diễn viên và quản lý nên gửi ảnh đời thường, mộc mạc cho đạo diễn. "Đạo diễn yêu điện ảnh, yêu vai diễn không chấp nhận nhìn các gương mặt bị chỉnh sửa quá nhiều, như thế rất phản cảm", Phùng Tiểu Cương nói.

Phùng Tiểu Cương (phải) và Từ Tranh trong buổi tọa đàm.

Tham dự buổi này, đạo diễn Từ Tranh nêu vấn đề về sự tương phản giữa lượng fan và năng lực diễn xuất của diễn viên. Ông cho rằng hiện nhiều người giỏi chuyên môn không được trao cơ hội do các nhà đầu tư chú trọng tìm sao có lượng fan lớn, song những người này không giỏi diễn xuất, dẫn đến phim kém chất lượng.

Đạo diễn Lục Xuyên nói khi thảo luận những điều này, có thể ông và các đồng nghiệp sẽ phải hứng chịu những lời chửi bới từ một bộ phận khán giả. "Nhưng là đạo diễn, tôi có trách nhiệm lên tiếng", ông nói. Lục Xuyên cùng các đạo diễn cho rằng mỗi nghệ sĩ trẻ nên định hướng rõ ràng mình hoạt động lĩnh vực nào, làm diễn viên điện ảnh, truyền hình hay diễn các show thực tế. Nghệ sĩ không nên ôm đồm tất cả lĩnh vực, xuất hiện tràn lan dẫn đến không có thời gian đào sâu nghiên cứu để xây dựng tác phẩm chất lượng.

Phùng Tiểu Cương nhấn mạnh cần nhìn nhận nghiêm túc việc tính cát-xê cho các sao trẻ, tránh việc người yếu năng lực được trả giá "trên trời". Các đạo diễn cũng khuyên công ty quản lý nên cho nghệ sĩ trẻ thời gian nghỉ ngơi, đừng biến họ thành cỗ máy kiếm tiền.

Phùng Tiểu Cương sinh năm 1958, là đạo diễn kỳ cựu Trung Quốc, có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Thiên hạ vô tặc, Đường Sơn đại địa chấn, 1942, Lão pháo nhi, Tôi không phải Phan Kim Liên, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One)...

Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải (SIFF) lần 20 diễn ra từ ngày 17 đến 26/6. Sự kiện quy tụ nhiều phim và các đạo diễn, sao đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Ba Lan, Mỹ... Tuy vậy, doanh thu ảm đạm của công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ thời gian qua khiến SIFF kém thu hút hơn mọi năm.

