Đạo diễn gạo cội người Anh đột quỵ trước khi đến Cannes

Trang Guardian cho biết ông bị đột quỵ vào ngày 8/5, phải nhập viện điều trị trong một ngày. Trước đó, Terry Gilliam chuẩn bị đến Liên hoan phim Cannes (Pháp), nơi The Man Who Killed Don Quixote sẽ chiếu bế mạc vào ngày 19/5 (không tranh giải).

* Trailer phim

Trailer The Man Who Killed Don Quixote Trước đó, Terry Gilliam trải qua chuỗi ngày tranh chấp với Paulo Branco - người từng là nhà sản xuất The Man Who Killed Don Quixote. Ngày 25/4, Branco đưa đơn kiện, cho rằng phim thuộc quyền sở hữu của ông chứ không phải William. Nhà sản xuất Bồ Đào Nha yêu cầu Liên hoan phim Cannes hủy buổi chiếu tác phẩm nhưng không thành. Đây là một trong những dự án có quá trình sản xuất kéo dài nhất lịch sử điện ảnh (bắt đầu từ năm 1989), dẫn đến nhiều bất đồng trong quyền phát hành.

Branco hợp tác với Gilliam vào năm 2016 khi đạo diễn đang cần tiền để hoàn thành phim sau nhiều năm trì hoãn. Theo thỏa thuận, Branco sẽ kiếm kinh phí cho dự án, còn Gilliam sẽ chuyển phần lương đạo diễn/biên kịch của mình cho Branco. Tuy nhiên, họ bất đồng quan điểm khi Branco không kiếm đủ số vốn và đề nghị Gilliam làm phim với một ngân sách nhỏ hơn.

Paul Branco (trái) và Terry Gilliam.

Năm 2017, đạo diễn tìm được nhà sản xuất mới để làm xong phim. Tuy nhiên, Branco cho rằng tác phẩm này được sản xuất không hợp pháp bởi Gilliam chưa chấm dứt hợp đồng với ông. Ngày 8/5, hãng Amazon tuyên bố hủy kế hoạch phát hành phim do các tranh chấp.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn Cervantes, nhưng bổ sung yếu tố giả tưởng. Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông sống ở thời hiện đại (Jonathan Pryce đóng), nghĩ mình là Don Quixote và lên đường hành hiệp, gây ra những chuyện kỳ lạ.

Terry Gilliam sinh ngày 22/5/1940, là đạo diễn gạo cội người Anh, gây chú ý với các phim Time Bandits (1981), Brazil (1985), The Adventures of Baron Munchausen (1988), 12 Monkeys (1995), Fear and Loathing in Las Vegas (1998) và The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009). Ngoài ra, ông còn là một trong các diễn viên của chương trình truyền hình hài nổi tiếng Monty Python.

Ân Nguyễn