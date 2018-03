Đạo diễn 'Cô gái đến từ hôm qua' chấm liên hoan phim ở Nhật

10 sự kiện gây chú ý màn ảnh Việt năm qua / Các phim điện ảnh Việt thành công và gây thất vọng 2017

Phan Gia Nhật Linh sẽ cộng tác cùng Sok Visal (chủ tịch ban giám khảo) và Kim Jungeun để chấm 15 phim tranh giải. Phan Gia Nhật Linh sinh năm 1979, học điện ảnh ở trường USC (California, Mỹ), từng thực hiện hai phim ăn khách Em là bà nội của anh và Cô gái đến từ hôm qua.

Sok Visal là nhà làm phim Campuchia, nổi tiếng với Poppy Goes to Hollywood Redux - phim về chủ đề đồng tính đầu tiên ở nước này. Cùng Cô gái đến từ hôm qua, tác phẩm này cũng sẽ được chiếu ở chương trình New Action! Southeast Asia (dành cho các phim nổi bật từ Đông Nam Á) ở Osaka.

* Trailer "Cô gái đến từ hôm qua"

Phim "Cô gái đến từ hôm qua"

Kim Jungeun là nữ đạo diễn Hàn Quốc sinh năm 1992, gây tiếng vang với các phim ngắn Home on Weekend, The Night of Grace và In This Town. Tác phẩm Night Working của cô tham gia chương trình dành cho các phim độc lập tại Osaka.

Phan Gia Nhật Linh (trái) và Nguyễn Nhật Ánh (thứ hai từ phải sang) trong buổi công bố dự án "Cô gái đến từ hôm qua".

Liên hoan phim Osaka châu Á ra đời từ năm 2005 nhằm tôn vinh các tác phẩm trong khu vực. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18/3. Cô Ba Sài Gòn (The Tailor) do Kay Nguyễn và Trần Bửu Lộc đạo diễn là một trong 15 phim tranh giải.

Ân Nguyễn