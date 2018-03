Đạo diễn Christopher Nolan đến Việt Nam du lịch

'Dunkirk' - cuộc phục hưng công nghệ bị lãng quên của Nolan / Christopher Nolan - đạo diễn được ngưỡng mộ dù chưa đoạt Oscar

Vài hình ảnh của Christopher Nolan ở Sài Gòn vừa được khán giả đăng trên mạng xã hội. Đạo diễn người Anh chụp cùng một bạn trẻ người Việt ở đường Nguyễn Huệ (TP HCM). Trong một ảnh khác, Nolan đi cùng gia đình trên phố.

Christopher Nolan ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo đại diện nhà phát hành Dunkirk ở Việt Nam, đạo diễn đi nghỉ cùng vợ và các con chứ không tham gia dự án nào.

Dunkirk

Christopher Nolan sinh năm 1970. Thời kỳ đầu làm phim, anh gây tiếng vang với hai tác phẩm Following (1998) và Memento (2000). Sau đó, bộ ba tác phẩm về Batman - Batman Begins, The Dark Knight và The Dark Knight Rises - xác lập tên tuổi của anh ở Hollywood.

Ở tuổi 47, Christopher Nolan tạo ra lượng fan đông đảo với phương châm: “In Nolan we trust” (Chúng tôi tin ở Nolan). Đáp lại, đạo diễn người Anh chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. 10 bộ phim do anh đạo diễn đều được đánh giá tích cực, trong đó có tám phim vào danh sách 250 phim xuất sắc mọi thời đại trên IMDb.

Đạo diễn cùng gia đình ở Việt Nam.

Ngoại trừ Interstellar, tất cả phim của Nolan nhận trên 75% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Ở phòng vé, tác phẩm của đạo diễn Anh luôn đạt doanh thu cao gấp nhiều lần chi phí sản xuất. Phim chiến tranh mới nhất của anh - Dunkirk - được khen ngợi và thu về 336 triệu USD toàn cầu.

Lam Anh