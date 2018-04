Đạo diễn 'Bay trên tổ chim cúc cu' qua đời ở tuổi 86

Thế giới người điên trong ‘Bay trên tổ chim cúc cu’

Vợ đạo diễn - Martina Zborilova - chia sẻ với CTK ông mất tại nhà ở Warren, Connecticut, Mỹ. "Ông ra đi nhẹ nhàng bên gia đình và thân hữu", bà nói.

Đạo diễn Milos Forman. Ảnh: Prabook.

Milos Forman sinh ngày 18/2/1932. Ông bắt đầu được biết đến với các phim Black Peter (1964), The loves of a blonde (1965) - tác phẩm được đề cử Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài. Năm 1975, ông đoạt giải Oscar với phim One flew over the cuckoo's nest (tựa Việt: Bay trên tổ chim cúc cu). Phim dựa trên nguyên tác cùng tên của nhà văn Ken Kesey, kể về cuộc nổi loạn của nhóm bệnh nhân tại một trại điều dưỡng tâm thần ở Mỹ. Ngoài giải cho đạo diễn, tác phẩm còn được vinh danh ở hạng mục phim hay nhất, kịch bản, nam và nữ diễn viên chính xuất sắc. Phim đứng thứ 33 trong danh sách 100 phim hay nhất thế kỷ 20 của Viện điện ảnh Mỹ (AFI).

Phim cũng đạt thành công thương mại với doanh thu 109 triệu USD dù kinh phí chỉ 4,4 triệu USD. Đây là bộ phim duy nhất bám trụ phòng vé tại Thụy Điển suốt 12 năm (1975-1987).

* Trailer phim "Bay trên tổ chim cúc cu"

Trailer phim 'Bay trên tổ chim cúc cu'

Năm 1984, Forman tiếp tục gây tiếng vang với Amadeus - bộ phim tái hiện một phần đời của nhà soạn nhạc Mozart. Phim đoạt tám giải Oscar, trong đó có giải "Phim hay nhất". Bộ phim cuối cùng ông thực hiện là Goya's Ghosts năm 2006, do cặp diễn viên Javier Bardem và Natalie Portman đóng chính.

Ngoài vai trò đạo diễn, ông còn diễn xuất trong nhiều bộ phim. Vai cuối cùng của ông là trong phim tiếng Pháp - The beloved. Ông kết hôn ba lần, có bốn người con.

Tam Kỳ