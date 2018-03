‘Đảo của dân ngụ cư’ giành giải đặc biệt ở Liên hoan phim Á - Âu

Các giải thưởng tại Liên hoa phim quốc tế Á - Âu Phim hay nhất: Returnee (Kazakhstan) Đạo diễn xuất sắc: Centaur (Kyrgyzstan, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản) Giải đặc biệt của Ban Giám khảo: The Way Station/Đảo của dân ngụ cư (Việt Nam) và Pomegranate Orchard (Azerbaijan) Nam diễn viên xuất sắc: Pomegranate Orchard (Azerbaijan) Nữ diễn viên xuất sắc: My Happy Family (Đức, Georgia. Pháp)