Daniel Craig, The Rock nhận hơn 20 triệu USD cho phim mới

Thông tin do Variety đăng tải dựa trên tổng hợp nhiều nguồn ở Hollywood. Ngôi sao nhận cát-xê cao nhất gần đây là Daniel Craig với 25 triệu USD cho tập mới về Bond (đang sản xuất). Hãng phim được cho là phải chi khoản tiền lớn để thuyết phục tài tử Anh sau khi anh bày tỏ ý định dừng đóng vai 007.

Dwayne Johnson (tức The Rock) nhận 20 triệu USD cho phim hành động Red Notice - dự kiến chiếu năm 2020. Tài tử cơ bắp thương lượng thành công mức lương cao với hãng Universal hồi đầu năm, sau khi phim Jumanji: Welcome to the Jungle của anh thắng lớn. Vài năm qua, anh nổi lên như ngôi sao có khả năng hút khách trên toàn cầu ở nhiều thương hiệu khác nhau.

* "Rampage" - bom tấn mới của The Rock năm nay

Trong số các ngôi sao có lương cao gần đây, đáng chú ý là Robert Downey Jr. trong Spider-Man: Homecoming. Tài tử thủ vai Iron Man nhận đến 10 triệu USD chỉ với 15 phút phim. Trong khi đó, nam chính Tom Holland chỉ được trả 1,5 triệu USD. Nếu dự án Iron Man 4 được triển khai, Robert được cho là có thể kiếm đến hơn 20 triệu USD.

Tuy nhiên, trang Variety nhận định lương của các diễn viên giảm sút so với thập niên 1990 - thời điểm Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks hay Jim Carrey thường đề nghị cát-xê trên 20 triệu USD, cộng thêm một phần tiền trích từ doanh thu ở phòng vé. Sự suy giảm cát-xê là bởi hiện tại khán giả quan tâm đến tên thương hiệu (Marvel, Star Wars, Harry Potter...) nhiều hơn diễn viên. Ngoài ra, phần lớn kinh phí bom tấn hiện nay được dùng vào khâu kỹ xảo.

Để nâng cao thu nhập, một số sao chọn cách đảm nhận cả vai trò sản xuất, như Vin Diesel với loạt Fast & Furious. Ở tập mới nhất của series đua xe - The Fate of the Furious, tài tử Mỹ nhận đến 20 triệu USD khi vừa đóng chính vừa là nhà sản xuất. Các diễn viên Hollywood cũng kinh doanh trên mạng xã hội, tiêu biểu như Dwayne Johnson đề nghị mức một triệu USD để đăng thông tin quảng bá phim Red Notice trên các trang Twitter, Facebook và Instagram của anh (có hơn 100 triệu người theo dõi).

Lương một số sao Hollywood

Daniel Craig - Bond 25 (2019) - 25 triệu USD

Dwayne Johnson - Red Notice (2020) - 22 triệu USD

Vin Diesel - The Fate of the Furious (2017) - 20 triệu USD

Anne Hathaway - Barbie (2020) - 15 triệu USD

Jennifer Lawrence - Red Sparrow (2018) - 15 triệu USD

Seth Rogen - Flarsky (2019) - 15 triệu USD

Tom Cruise - The Mummy (2017) - 11-13 triệu USD

Harisson Ford - Indiana Jones 5 (2020) - 10-12 triệu USD

Sandra Bullock - Minions (2015) - 10 triệu USD

Leonardo Dicaprio - Once Upon a Time In Hollywood (2019) - 10 triệu USD (*)

Robert Downey Jr. - Spider-Man: Homecoming (2017) - 10 triệu USD

Kevin Hart - Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) - 10 triệu USD

Chris Pratt - Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) - 10 triệu USD

Emily Blunt - Jungle Cruise (2019) - 8-10 triệu USD

Bryce Dallas Howard - Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) - 8 triệu USD

Tom Hardy - Venom (2018) - 7 triệu USD

Ryan Gosling - First Man (2018) - 6,5 triệu USD

Jack Black - Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) - 5 triệu USD

Michael B. Jordan - Creed 2 (2018) - 3-4 triệu USD

Ethan Hawke - The Purge (2013) - 2 triệu USD

(*) Theo Variety, Leonardo DiCaprio có thể yêu cầu 20 triệu USD - mức xứng đáng với tên tuổi của anh. Tuy nhiên, tài tử giảm nửa mức thù lao để ủng hộ dự án Once Upon a Time In Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino - bạn thân anh.