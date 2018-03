Dàn sao 'Tôi là Kim Sam Soon' sau 12 năm: người thăng hoa, kẻ mờ nhạt

"Tôi là Kim Sam Soon" (My lovely Sam Soon) thuộc thể loại hài lãng mạn, lên sóng truyền hình Hàn Quốc năm 2005. Tác phẩm có lượng người xem trung bình 37,6%, trong đó tập cuối đạt 49,1% - được xếp vào phim ăn khách trong lịch sử đài MBC. Phim xoay quanh chuyện tình hài hước giữa Hyun Jin Heon (Hyun Bin đóng) - công tử của một tập đoàn lớn và Kim Sam Soon (Kim Sun Ah) - bà cô ế chồng, có thân hình to béo. Từ oan gia, họ dần nhận ra điểm tốt đẹp của đối phương. Tình yêu của họ vượt qua khoảng cách giàu nghèo, tuổi tác. Thành công của phim giúp đôi diễn viên chính trở thành sao hạng A, có lượng fan đông đảo tại châu Á.