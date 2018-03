Dàn sao phim 'Cảm xúc' sau 22 năm: Người bỏ nghề, kẻ chịu tai tiếng vì scandal

Đóng phim từ năm 1987 nhưng Woo Hee Jin chưa thể gây được ấn tượng với người hâm mộ cho đến khi tham gia "Cảm xúc" năm 1994. Đây cũng là tác phẩm nổi tiếng duy nhất của Woo Hee Jin, dù cô đóng phim đều đặn trong suốt hơn hai thập niên. Các phim Hee Jin tham gia gồm: "War and Love" (1995), "The more I love you" (2000), "Woman above flower" (2005), "Life is beautiful" (2010), "Come! Jang Bo Ri" (2014), "Healer" (2014). Mới đây, người đẹp trở lại với "Người tình ánh trăng" - tác phẩm ăn khách của đài KBS.