Dàn sao 'Phép thuật': Kẻ xuống dốc, người tiều tụy vì ung thư

Charmed là loạt phim truyền hình ăn khách của Mỹ, chiếu từ năm 1998 đến 2006 với 178 tập. Ở Việt Nam, series từng gây sốt khi phát sóng từ năm 2002 với nhan đề Phép thuật. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của ba chị em phù thủy nhà Halliwell chống các thế lực tà ác. Sau 19 năm, sự nghiệp các diễn viên chính có phần xuống dốc bởi cái bóng quá lớn của thành công cũ.

Shannen Doherty (Prue Halliwell)

Trong ba mùa đầu, Shannen Doherty thủ vai cô chị cả Prue Halliwell - người mạnh nhất trong ba chị em. Lúc đầu, cô có khả năng điều khiển vật thể, về sau phát triển thêm năng lực tạo bản sao và các kỹ năng cận chiến.

Ở đỉnh cao phong độ, Doherty được xem là một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất Hollywood, từng ba lần chụp ảnh cho tạp chí Playboy. Tháng 2/2015, nữ diễn viên bị chẩn đoán ung thư vú, đã lan đến hạch bạch huyết. Cô phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực vào tháng 5/2016, sau đó tiến hành hóa trị và xạ trị.

Trong năm 2016, cô nhiều lần khiến fan lo âu khi xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và rụng tóc. Trên tờ ET, nữ diễn viên thậm chí nói chỉ còn sống được 5 năm.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, Doherty chia sẻ bệnh tình của mình đã thuyên giảm. Chồng cô - nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko - luôn sát cánh cùng vợ trong quá trình chữa trị.

Holly Marie Combs (Piper Halliwell)

Piper Halliwell là cô em thứ hai trong ba chị em phù thủy. Nhân vật xuất hiện trong suốt tám phần của series, lúc đầu có khả năng bất động môi trường xung quanh, về sau có thêm năng lực khiến đồ vật phát nổ. Trong ba mùa đầu, Piper là mẫu nhân vật hiền lành, hay hòa giải các xung đột trong nhóm. Sau khi Prue chết, Piper trở thành chị cả và cứng rắn hơn, hay đứng ra bảo vệ các em.

Đời tư của nữ diễn viên tương đối im ắng. Cô kết hôn lần đầu năm 1993, bốn năm sau ly dị. Năm 2004, cô cưới David Donoho - chuyên gia bố trí đèn của loạt phim Charmed. Bộ đôi có với nhau ba con trai trước khi ly dị năm 2011.

Alyssa Milano (Phoebe Halliwell)

Nữ diễn viên sinh năm 1972, lớn hơn Holly Marie Combs một tuổi. Tuy nhiên, vẻ ngoài trẻ trung khiến các nhà sản xuất giao cho cô vai Phoebe Halliwell - em út trong nhóm phù thủy, có năng lực nhìn thấy tương lai và quá khứ.

Nhân vật Phoebe của cô được nhiều khán giả đánh giá là nóng bỏng nhất trong ba chị em. Từ phần ba, Milano và bạn diễn Holly Marie Combs còn trở thành nhà sản xuất của phim. Nhân vật được Constance M. Burge - người tạo ra loạt phim - xây dựng theo chính hình tượng của bà. Phoebe nổi loạn, vô tư nhưng về sau chín chắn hơn. Trên phim, các mối tình của Phoebe luôn giữ vai trò lớn trong tuyến truyện của nhân vật.

Alyssa Milano bắt đầu nghiệp diễn từ bảy tuổi khi tham gia một vở kịch lưu động, sau đó đóng phim điện ảnh đầu tiên - Old Enough - khi 12 tuổi.

Đầu thập niên 1990, Milano cố rũ bỏ hình ảnh ngoan hiền, tham gia hàng loạt vai táo bạo, không ngại diễn cảnh khỏa thân trong các phim Embrace of the Vampire, Deadly Sins và Poison Ivy II: Lily.

Trong thập niên 2010, vai diễn thành công nhất của Milano là trong series Mistresses - giúp cô nhận đề cử "Nữ diễn viên phim truyền hình chính kịch" ở giải People's Choice Awards. Tuy nhiên, tên tuổi cô hầu như vẫn "đóng khung" với nhân vật trong Charmed.

Nữ diễn viên mắc chứng khó đọc và phải dùng cách chép các đoạn thoại ra để ghi nhớ. Cô có hai đời chồng, trong đó cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ kéo dài một năm (1999 - 2000). Năm 2009, cô kết hôn với David Bugliari - người làm nghề đại diện cho các nghệ sĩ. Bộ đôi có một con trai và một con gái.

Rose McGowan (Paige Matthews)

Sau cái chết của cô chị cả Prue, các nhà sản xuất tạo một vai diễn mới để duy trì công thức "ba nhân vật chính". Rose McGowan được tuyển vào vai Paige Matthews - em gái cùng mẹ khác cha của các cô gái nhà Halliwell. Mang nửa dòng máu phù thủy từ mẹ, nửa dòng máu thiên thần hộ mệnh từ cha, nhân vật có nhiều năng lực như dịch chuyển, siêu giác quan và chữa thương.

Rose McGowan (Paige Matthews)

Sinh năm 1973, Rose McGowan có 56 vai diễn trong sự nghiệp. Thập niên 1990, diễn viên chủ yếu đóng các phim độc lập như Southie, Going All the Way và Lewis & Clark & George. Trong thời gian gắn bó với Charmed, cô đều đặn tham gia các dự án đa thể loại. Phim điện ảnh được nhớ đến nhất của McGowan là Grindhouse - do hai "quái kiệt" Robert Rodriguez và Quentin Tarantino đạo diễn.

Nữ diễn viên tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ người đồng tính và hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, chính cô có một số phát ngôn bị cho là kỳ thị giới tính thứ ba, tiêu biểu như chia sẻ gây tranh cãi "đàn ông đồng tính coi thường phụ nữ hơn đàn ông dị tính" trên tờ Independent.