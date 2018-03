Dàn sao 'Lối sống sai lầm' sau 13 năm: Người hạnh phúc, kẻ biệt tăm

Jo Yeo Jung làm người mẫu ảnh từ năm 16 tuổi và lấn sân điện ảnh hồi năm 1999 qua sitcom "What about me". Cô đóng nhiều phim nhưng không gây ấn tượng với khán giả, chỉ tới năm 2010, khi đảm nhận vai nữ chính trong phim cổ trang "The Servant", công chúng mới nhớ tới cô. Từ năm 2011, người đẹp được mệnh danh là "Nữ hoàng phim 18+" bởi những cảnh giường chiếu nóng bỏng qua loạt phim "I need romance" (2011), 'Hậu cung: Thiếp của nhà vua" (2012), series "Sóng tình Haeundae" (2012)... Jo Yeo Jung đang góp mặt trong series "Quý cô hoàn hảo".