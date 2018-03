Dàn sao 'Giày thủy tinh' sau 14 năm: Người hạnh phúc, kẻ độc thân

Vai diễn ấn tượng trong "Giày thủy tinh" giúp So Ji Sub vụt sáng thành sao sau nhiều năm lận đận trong giới người mẫu. Anh được nhiều fan nữ mến mộ và được đạo diễn nhắm cho vai chính trong các dự án. Trong suốt 14 năm, So Ji Sub ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình như "What happened in Bali" (2004), "I'm sorry, I love you" (2004), "I am Ghost" (2009), "Road no.1" (2010), "Master's sun" (2013) và "Oh my venus" (2015). Không chỉ chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ, tài tử còn thành công ở mảng điện ảnh với loạt phim ăn khách như "Sophie's Revenge" (2009), "Always" (2011), "A Company man" (2012) và "Battleship Island" (2016). Ngoài ra, anh là ca sĩ tài năng của nhiều bản nhạc nổi tiếng.