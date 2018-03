Dàn sao 'Chuyện tình Harvard' sau 13 năm: Người vang danh, kẻ vắng bóng

Chàng sinh viên khoa Luật nghị lực Kim Hyun Woo do Kim Rae Won thủ vai. Anh yêu Soo In bằng trái tim chân thành và xốc nổi của tuổi trẻ. Trải qua nhiều khó khăn, Hyun Woo dần khẳng định tiếng tăm trong ngành Luật và hạnh phúc bên Soo In sau nhiều năm xa cách. Do không được đánh giá cao ngoại hình như nam thứ (Lee Jung Jin đóng), Rae Won lấy lòng khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên.