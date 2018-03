Dàn mỹ nhân, tài tử TVB phô hình thể trong phim

"Khoa thế đại" (My Ages Apart) là dự án trọng điểm của TVB nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập đài. Theo trang On, phim đạt tỷ lệ người xem lý tưởng từ khi khởi chiếu hôm 6/11. Tập một thu hút khoảng 1,64 triệu khán giả. Tác phẩm có không ít cảnh khêu gợi của diễn viên nữ. Trong ảnh, Trần Vỹ Kỳ diện trang phục khoét sâu vòng một, nằm lên bàn trước mặt ông chủ Trần Hào. Trần Vỹ Kỳ cho biết cô phải thay áo vài lần để diễn cảnh rót rượu vào người, quyến rũ Trần Hào.