Dàn mỹ nhân 'Sex & The City' sau 18 năm

Sinh năm 1956 tại Anh quốc, Kim Cattrall nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi loạt "Sex and the City" lên sóng. Vai diễn trong phim mang về cho cô giải Quả Cầu Vàng cho "Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc" năm 2003. Sau đó, cô tái diễn nhân vật Samantha Jones trong hai tác phẩm điện ảnh - "Sex and the City" (2008) và "Sex and the City 2" (2010).

Đầu thập niên 2000, Cattrall chuyển sang diễn kịch Broadway với một số tác phẩm nổi bật như "Antony and Cleopatra at the Liverpool Playhouse" (2010), "Private Lives on Broadway" (2011) và "Sweet Bird of Youth at London's Old Vic" (2013). Từ 2014, cô trở lại truyền hình với loạt phim "Sensitive Skin".