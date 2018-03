Dàn mỹ nhân Nhật Bản dập dìu trên thảm đỏ LHP Tokyo

Sola Aoi diện chiếc váy trễ nải khoe vòng một. Trên thảm đỏ, cô liên tục được truyền thông quốc tế phỏng vấn. Người đẹp sinh năm 1983 từng tham gia ngành công nghiệp phim người lớn JAV vào năm 2002 với nghệ danh Sora Aoi. Sau khi giải nghệ, Sola tham gia nhiều phim điện ảnh các nước khác trong châu Á từ năm 2006. Năm ngoái, bộ phim Thái Lan "I Fine Thank You Love You" mà cô tham gia đã được chiếu tại Việt Nam.