Dàn diễn viên 'Vườn sao băng' Đài Loan sau 16 năm

Ngô Kiến Hào là người duy nhất hiện nay tham gia cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và ca hát. Anh từng đóng cặp với An Dĩ Hiên trong phim truyền hình "Trạm kế tiếp, hạnh phúc" (2009). Tác phẩm gần đây nhất của anh là "Ti Amo Chocolate" (2012), diễn cùng Tăng Chi Kiều. Năm 2015, Ngô Kiến Hào làm giám khảo show truyền hình tìm kiếm tài năng châu Á "Asia’s Got Talent". Tháng 11/2013, Ngô Kiến Hào kết hôn với bạn gái Arissa (Thạch Trinh Thiện) tại Mỹ. Vài năm gần đây, tài tử và vợ thường xuyên cãi vã, to tiếng. Họ từng dính tin đồn ly dị.