Dàn diễn viên phim 'Ông trùm' sau 17 năm

Vai ông trùm giúp Cha In Pyo trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều thiếu nữ châu Á những năm cuối thập niên 1990. Trong gần hai thập niên, Cha In Pyo liên tiếp đóng nhiều phim ăn khách như "Fireworks" (2000), "Perfect Love" (2003), "Bí mật tòa tháp trắng" (2007), "Tướng Quân Gye Baek" (2011), "Tình yêu còn mãi" (2014), "Ngày D" (2015)... Năm nay, Cha In Pyo đang góp mặt trong bộ phim cuối tuần của đài KBS "Bốn chàng thợ may" (The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop), cùng ngôi sao gạo cội Ra Mi Ran.