Dàn dị nhân trở lại trong 'Phượng hoàng đen tối'

Trong Dark Phoenix, nhóm X-Men thực hiện một nhiệm vụ ngoài không gian. Nữ dị nhân Jean Grey (Sophie Turner đóng) va chạm và kết hợp với một thực thể bí ẩn. Khi về nhà, cô mạnh hơn gấp bội nhưng tâm lý bất ổn, không kiểm soát được năng lực. Tình trạng của Jean khiến nhóm X-Men chia rẽ.

Trailer X-Men Dark Phoenix Phượng hoàng bóng tối Trailer phim.

Kịch bản được dựa trên loạt truyện The Dark Phoenix Saga của Marvel, xuất bản năm 1980. Đây là một trong các câu chuyện nổi tiếng nhất trong lịch sử truyện tranh Mỹ. Nó từng được biến tấu để đưa lên màn ảnh trong X-Men: The Last Stand (2006). Tuy nhiên, phim này bị chỉ trích do sửa đổi quá nhiều so với bản gốc. Lần này, hãng phim cho biết sẽ trung thành hơn với những tình tiết trong truyện tranh.

Trailer đầu của phim hé lộ quá khứ đau thương của Jean - mất cha mẹ do tai nạn ôtô, cũng như nỗi đau khi làm hại những người mình yêu thương. Đóng vai này là Sophie Turner - nữ diễn viên nổi tiếng với nhân vật Sansta Stark trong loạt Game of Thrones.

Poster phim.

X-Men: Dark Phoenix do Simon Kinberg đạo diễn, là phần tiếp theo của X-Men: Apocalypse và là tập đầu tiên trong series không có sự góp mặt của Hugh Jackman. Tài tử Australia đã chia tay vai Wolverine sau Logan (2017). Nhiều dị nhân quan trọng khác quay lại như Charles Xavier (James McAvoy đóng) - có khả năng thao túng tâm trí, Magneto (Michael Fassbender đóng) - biết điều khiển kim loại, từ trường, Cyclops (Tye Sheridan đóng) - bắn tia từ mắt, hay Storm (Alexandra Shipp đóng) - kiểm soát thời tiết. Minh tinh Jennifer Lawrence tiếp tục đóng vai Mystique - nữ dị nhân có thể biến hình.

Phim dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam vào Tết Nguyên đán 2019 với tên Phượng hoàng bóng tối.

Ân Nguyễn