Dan Brown đưa 'The Lost Symbol' lên màn ảnh rộng

Sau thành công của The Da Vinci Code và Angels and Demons, The Lost Symbol (Biểu tượng thất truyền) - tiểu thuyết thứ ba có sự xuất hiện của nhà nghiên cứu biểu tượng của Đại học Harvard (Mỹ), Robert Langdon - tiếp tục được đưa lên màn ảnh rộng. Lần này, nhà văn Dan Brown sẽ trực tiếp viết kịch bản chuyển thể cho The Lost Symbol.

Nhà văn Dan Brown. Ảnh: WEN.

Theo Hollywood Reporter, hồi đầu năm hãng Columbia Pictures đã thuê nhà biên kịch từng được đề cử Oscar - Steven Knight - viết kịch bản cho The Lost Symbol. Nhưng Dan Brown là sự lựa chọn cuối cùng của hai nhà sản xuất - Brian Grazer và John Calley.

Tuy nhiên, Columbia Pictures vẫn chưa xác nhận đạo diễn Ron Howard và diễn viên Tom Hanks - hai cái tên đã đem lại thành công cho The Da Vinci Code và Angels and Demons - có tiếp tục trở lại trong phần này hay không. Nhiều nguồn tin cho biết, tài tử Forrest Gump rất muốn hóa thân thành Robert Langdon thêm một lần nữa. Tom và các nhà sản xuất đang trao đổi thêm về vấn đề này.

Bìa cuốn tiểu thuyết "The Lost Symbol".

Toàn bộ câu chuyện trong Biểu tượng thất truyền xảy ra trong 12 tiếng tại thủ đô Washington của nước Mỹ và tập trung vào Hội Tam điểm. Nhà nghiên cứu Robert Langdon tiếp tục dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm khám phá những bí mật của các biểu tượng thời xa xưa.

Phát hành vào ngày 15/9/2009, Biểu tượng thất truyền đã lập kỷ lục là tác phẩm có số lượng xuất bản lớn nhất trong lịch sử của nhà xuất bản danh tiếng Doubleday. Ngày đầu tiên, truyện đã bán được 1 triệu bản bìa cứng và sách điện tử trên thị trường Anh, Mỹ và Canada. Biểu tượng thất truyền còn là cuốn sách bán nhanh nhất trong lịch sử tiểu thuyết dành cho người lớn.

Phim The Lost Symbol dự kiến đi vào sản xuất trong năm sau và ra mắt vào năm 2012.

N.M.