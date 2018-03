Damien Chazelle và cơ hội ghi tên vào lịch sử gần 100 năm giải Oscar

10 bộ phim ca nhạc gây sốt đầu thế kỷ 21 / 'La La Land' lập kỷ lục trong 74 năm giải thưởng Quả Cầu Vàng

Sinh năm 1985 tại đảo Rhode, Damien Chazelle có mẹ là nhà văn kiêm giáo sư sử học ở Đại học New Jersey, cha là giáo sư công nghệ thông tin ở Đại học Princeton (Mỹ). Anh mang ba dòng máu gồm Pháp, Mỹ và Canada. Trong bài phỏng vấn trên EW, Damien khẳng định điện ảnh là mối tình đầu của mình nhưng hồi nhỏ luôn muốn trở thành một nhạc công. Damien từng khổ luyện để trở thành một tay trống ở trung học Princeton nhưng không thành công. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh trở về với điện ảnh bằng việc theo học khóa làm phim ở Harvard và tốt nghiệp vào năm 2007.

Đạo diễn Damien Chazelle.

Cú đột phá với phim đầu tay Whiplash

Damien Chazelle bước chân vào làng điện ảnh với bộ phim Guy and Madeline on a Park Bench. Trong tác phẩm đầu tay có đề tài về nhạc Jazz, anh kiêm nhiều vai trò từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất cho tới quay phim, dựng phim, viết lời nhạc phim và thủ một vai nhỏ. Guy and Madeline on a Park Bench ra mắt tại Liên hoan phim Tribeca vào năm 2009 và giúp Damien được cộng đồng làm phim độc lập chú ý.

Năm 2013, Damien Chazelle tham gia hai dự án thương mại là Grand Piano và The Last Exorcism Part II với vai trò nhà biên kịch. Trong thời gian này, Damien cũng giới thiệu kịch bản Whiplash nhiều nơi để xin kinh phí thực hiện. Nhiều nhà sản xuất chú ý tới câu chuyện trên giấy dài 85 trang về một nghệ sĩ trẻ cuồng chơi trống nhưng không ai mạo hiểm đưa nó lên màn ảnh rộng. Sau đó, nhà sản xuất Helen Estabrook quyết định ủng hộ tài năng trẻ này và gợi ý tài tử gạo cội J. K. Simmons đóng vai ông thầy dạy nhạc khắc nghiệt.

Để chuẩn bị cho dự án phim dài, Damien Chazelle quyết định thực hiện bộ phim ngắn Whiplash để "chào hàng". Với kinh phí quyên góp, tác phẩm dài 18 phút này chiến thắng tại Liên hoan phim Sundance 2013 ở hạng mục phim ngắn. Ngay sau đó, với số tiền khiêm tốn là 3,3 triệu USD, nhà làm phim sinh năm 1985 bắt đầu đưa câu chuyện của mình trở thành một tác phẩm điện ảnh dài 106 phút.

Damien Chazelle (giữa) trên trường quay phim “Whiplash” cùng diễn viên gạo cội J. K. Simmons (trái).

Nhân vật Terrence Fletcher trong phim được lấy cảm hứng từ chính người thầy giáo khắc nghiệt hồi Damien học trống ở trường trung học. Phim có nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa một sinh viên năm nhất chuyên ngành nhạc Jazz muốn trở thành một tay trống huyền thoại với một thầy giáo hà khắc và luôn thô lỗ với các sinh viên. Damien đã tạo nên một câu chuyện đầy căng thẳng, kịch tính trên nền nhạc Jazz.

Ban đầu, Whiplash chỉ được chiếu giới hạn tại Canada và Mỹ nhưng do hiệu ứng truyền miệng tốt và phản ứng tích cực từ giới phê bình, phim dần mở rộng ra 500 rạp và thu về hơn 33 triệu USD - gấp 10 lần kinh phí sản xuất. Tác phẩm này không chỉ mang về cho tài tử J. K. Simmons vô số giải thưởng danh giá trong năm 2015, gồm cả Oscar “Nam diễn viên phụ xuất sắc” mà còn biến Damien Chazelle trở thành đạo diễn trẻ gây chú ý nhất tại Hollywood. Whiplash được đề cử tới năm hạng mục tại Oscar 2015 và chiến thắng ba tượng vàng.

* Trailer phim "Whiplash"

Trailer phim 'Whiplash'

Cơ hội là đạo diễn trẻ nhất giành Oscar

Nhờ Whiplash, Damien vô danh bỗng chốc trở thành tiêu điểm ở Hollywood. Ánh hào quang bất ngờ khiến các nhà sản xuất tin tưởng hơn vào đạo diễn kiêm nhà biên kịch sinh năm 1985. Tới dự án tiếp theo là La La Land, chàng đạo diễn trẻ đã được các hãng phim đầu tư 30 triệu USD để thả sức tạo nên một phim nhạc kịch về “những kẻ mộng mơ”.

Tác phẩm lấy Los Angeles là bối cảnh "thành phố của những vì sao", kể câu chuyện tình yêu ngọt đắng với diễn viên. Ryan Gosling và Emma Stone đóng vai đôi tình nhân. Chuyện tình của họ diễn ra trên nền xúc tác là những bản nhạc Jazz.

La La Land có cốt truyện đơn giản phảng phất màu sắc cổ điển Hollywood. Phim cũng được nhận xét giống một bản giao hưởng, kết hợp những màn ca hát rộn ràng, lãng mạn và đặc biệt là lối kể chuyện cân bằng giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa hiện thực và sự mơ mộng. Đạo diễn Damien Chazelle như một nhạc trưởng liều lĩnh, can đảm và đầy dứt khoát khi mang đến những cung bậc cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

Khiến hàng triệu khán giả thế giới thổn thức, La La Land cũng được nhiều chuyên trang điện ảnh đưa vào danh sách phim hay nhất năm 2016 ngay sau khi ra mắt. Tác phẩm này lập kỷ lục là bộ phim chiến thắng tất cả hạng mục được đề cử trong lịch sử giải thưởng Quả Cầu Vàng. Damien Chazelle cũng được vinh danh cá nhân ở hai hạng mục dành cho đạo diễn và biên kịch. Phim tiếp tục là ứng viên sáng giá nhất cho mùa Oscar 2017.

Damien Chazelle (giữa) bên đôi diễn viên chính của “La La Land” là Emma Stone (trái) và Ryan Gosling trong buổi ra mắt phim vào cuối tháng 12/2016.

Cho đến nay, nhà làm phim người Mỹ - Norman Taurog - đang nắm giữ danh hiệu “Đạo diễn trẻ tuổi nhất từng giành Oscar”. Khi được vinh danh với bộ phim Skippy vào năm 1931, ông ngấp nghé độ tuổi 33. Còn Damien Chazelle tròn 32 tuổi vào ngày 17/1. Nếu chiến thắng Oscar, anh sẽ phá kỷ lục của Norman Taurog nắm giữ suốt 85 năm.

Sau La La Land, đạo diễn sinh năm 1985 tiếp tục kết hợp với tài tử Ryan Gosling trong dự án có tên First Man, nói về Neil Armstrong - người đàn ông đầu tiên đặt chân tới Mặt Trăng.

Damien Chazelle từng có tình yêu đẹp với nhà sản xuất phim Jasmine McGlade - người bằng tuổi anh. Đôi uyên ương gặp nhau ở Đại học Harvard và kết hôn vào năm 2010, khi cả hai mới chỉ 25 tuổi. Jasmine đồng hành cùng Damien suốt quá trình sản xuất bộ phim Whiplash. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chấm dứt vào năm 2014 - thời điểm Damien hoàn thành tác phẩm được coi là cú đột phá trong sự nghiệp của anh. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè. Jasmine là điều hành sản xuất của bộ phim La La Land. Trước khi phim ra rạp, Damien quyết định đưa tên vợ cũ vào danh sách đoàn phim như một sự trân trọng vì những đóng góp của cô. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ly hôn, Damien bắt đầu hẹn hò nữ diễn viên Olivia Hamilton. Người đẹp tóc vàng từng tốt nghiệp ở Đại học Princeton và đóng một vai nhỏ trong La La Land. Cả hai đã tay trong tay sánh bước ởđi nhiều sự kiện, trong đó có Quả Cầu Vàng hôm 8/1.

Nguyên Minh