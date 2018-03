‘Đại hồng thủy’ nhấn chìm các phòng vé Bắc Mỹ

‘Noah’ - câu chuyện dữ dội về truyền thuyết Đại hồng thủy

Cuối tuần qua, chỉ có hai bộ phim đáng chú ý ra mắt là tác phẩm sử thi bom tấn Noah và bộ phim hành động Sabotage. Cả hai phim này đều lọt vào bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua.

Noah giành ngôi đầu bảng với doanh thu 44 triệu USD. Noah là bộ phim bom tấn đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn từng giành giải Oscar - Darren Aronofsky. Dựa trên một tích truyện trong Kinh thánh, tác phẩm này có nhân vật chính là Noah, người được Chúa Trời lựa chọn để đảm nhận sứ mệnh cao cả: giải cứu các loài sinh vật trước cơn đại hồng thủy nhấn chìm thế giới trong biển nước. Trong hành trình đặc biệt ấy, Noah cùng gia đình mình trải qua bao sợ hãi, niềm tin, sự hủy diệt, vinh quang, khó khăn để đóng một con thuyền khổng lồ. Noah cũng phải đối mặt với những mặt xấu, mặt tốt trong con người mình để đưa ra những quyết định.

Russell Crowe trong vai Noah. Ảnh: Paramount.

Nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ giới phê bình và có một dàn diễn viên hạng A từng giành Oscar (Anthony Hopkins, Russell Crowe, Jennifer Connelly), Noah có màn ra mắt khá thành công tại Bắc Mỹ với doanh thu 44 triệu USD. Trên phạm vi thế giới, bộ phim này đạt tổng doanh thu 95,1 triệu USD. Đây là con số khả quan khi chi phí sản xuất của Noah là 125 triệu USD. Ngoài Mỹ thì Nga là thị trường lớn nhất của bộ phim với 17 triệu USD tiền vé. Khán giả Việt Nam đã được thưởng thức Noah từ ngày 28/3 với cả hai định dạng 2D và 3D.

Arnold Schwarzenegger không còn là cái tên hút khách. Ảnh: Open Road.

Sabotage đứng ở vị trí thứ bảy với 5,33 triệu USD tiền vé. Nội dung tác phẩm này xoay quanh một đội đặc nhiệm ưu tú chống buôn bán ma túy, do John Wharton dẫn đầu, phải chiến đấu chống lại một băng đảng buôn ma túy nguy hiểm nhất thế giới.

Quy tụ hai diễn viên hành động nổi tiếng là Arnold Schwarzenegger và Sam Worthington nhưng Sabotage mở màn thất vọng. Bộ phim này chỉ đạt doanh thu 5,33 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Đây là bộ phim có doanh thu thấp nhất trong vòng 30 năm qua của ngôi sao một thời Arnold Schwarzenegger. Dự kiến, Sabotage sẽ được chiếu tại Việt Nam từ ngày 11/4.

Divergent thu hút nhiều khán giả trẻ. Ảnh: Summit.

Quán quân của tuần trước, Divergent, tụt xuống vị trí thứ hai trong tuần này. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Veronica Roth đạt doanh thu 26,5 triệu USD trong tuần vừa qua, nâng tổng doanh thu lên thành 95,26 triệu USD sau hai tuần công chiếu. Đây mới là mức doanh thu riêng tại Bắc Mỹ. Con số này chắc chắn sẽ tăng cao khi Divergent được phát hành trên toàn thế giới. Khán giả Việt Nam đã được thưởng thức bộ phim này từ hôm 21/3.

The Grand Budapest Hotel là bộ phim duy nhất trong Top 10 có sự tăng trưởng về doanh thu. Tuần qua, tác phẩm của đạo diễn Wes Anderson thu về 8,82 triệu USD tiền vé, tăng 30% so với tuần trước đó. Tổng doanh thu của The Grand Budapest Hotel đến nay là 69,6 triệu USD.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần này thuộc về Muppets Most Wanted, Mr. Peabody & Sherman, God’s Not Dead, Need for Speed, 300: Rise of An Empire và Non-Stop.

Cuối tuần này, mùa phim hè sẽ bắt đầu nóng bỏng với sự ra mắt của tác phẩm hành động bom tấn được chờ đón Captain America: The Winter Soldier. Cùng với đó là bộ phim hài Dom Hemingway và hàng loạt tác phẩm kinh dị hồi hộp bao gồm Under the Skin, Afflicted và Alan Partridge. Cuối cùng là phần hai của bộ phim gây xôn xao dư luận trong thời gian qua Nymphomaniac: Vol. II. Đây là những tác phẩm có khả năng góp mặt trong Top 10 tuần tới.

Top 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần này:

1. Noah - Paramount/New Regency - 44 triệu USD

2. Divergent - Lionsgate/Summit - 26,5 triệu USD

3. Muppets Most Wanted - Disney - 11,37 triệu USD

4. Mr. Peabody & Sherman - Fox/DreamWorks Animation - 9,5 triệu USD

5. God's Not Dead - Freestyle/Pure Flix - 9,07 triệu USD

6. The Grand Budapest Hotel - Fox Searchlight – 8,8 triệu USD

7. Sabotage - Open Road/QED International – 5,3 triệu USD

8. Need for Speed - Disney/DreamWorks – 4,33

9. 300: Rise of an Empire - Warner Bros./Legendary – 4,3 triệu USD

10. Non-Stop - Universal - 4,1 triệu USD.

Thanh Hải