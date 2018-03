'Đại chiến hành tinh khỉ' vượt mặt bom tấn về Người Nhện

Hành trình 15 năm trên màn ảnh của Người Nhện / Những vai diễn nhiều cảnh nóng của mỹ nhân 'Người Nhện'

Theo Box Office Mojo, War for the Planet of the Apes đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua với 56,5 triệu USD. Spider-Man: Homecoming xếp thứ hai với 45,2 triệu USD. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán cuộc cạnh tranh giữa hai phim rất sát sao. Tuy nhiên, Đại chiến hành tinh khỉ cuối cùng chiến thắng với cách biệt hơn 11 triệu USD.

Phim về sự trỗi dậy của loài khỉ chiếu ở Mỹ từ ngày 14/7, còn bom tấn siêu anh hùng ra mắt từ tuần trước.

Phim về hành tinh khỉ và Người Nhện chia nhau hai vị trí đầu phòng vé.

Ngoài Bắc Mỹ, War for the Planet of the Apes thu 46 triệu USD từ 61 thị trường, với hai nước đạt doanh thu cao nhất là Anh (9,5 triệu USD) và Nga (5 triệu USD).

Tuy vậy, nhìn chung, tác phẩm mở màn kém hơn phần trước - Dawn of the Planet of the Apes (2014). Cách đây ba năm, phần hai trong loạt phim mới về hành tinh khỉ ra mắt với 72,6 triệu USD ở Bắc Mỹ, sau đó trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm với doanh thu 710 triệu USD toàn cầu. Theo các trang Box Office Mojo và Variety, War for the Planet of the Apes khó lặp lại thành công này, dù được khen ngợi nhất trong series với 95% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm có kinh phí 150 triệu USD, do Matt Reeves đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn.

Hành trình dẫn đến đại chiến hành tinh khỉ Dù mất ngôi đầu phòng vé, Spider-Man: Homecoming vẫn gia tăng đáng kể doanh thu trong tuần qua. Ngoài Bắc Mỹ, phim thu 72,3 triệu USD, nâng doanh thu toàn cầu lên 469 triệu USD. Tác phẩm sẽ ra mắt ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Ban Nha thời gian tới.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. War for the Planet of the Apes - Fox - 56,5 triệu USD

2. Spider-Man: Homecoming - Sony - 45,2 triệu USD

3. Despicable Me 3 - Universal - 18,9 triệu USD

4. Baby Driver - Sony - 8,7 triệu USD

5. The Big Sick - Lionsgate - 7,6 triệu USD

6. Wonder Woman - Warner Bros. - 6,8 triệu USD

7. Wish Upon - Broad Green Pictures - 5,5 triệu USD

8. Cars 3 - Disney - 3,1 triệu USD

9. Transformers: The Last Knight - Paramount - 2,7 triệu USD

10. The House - Warner Bros. - 1,7 triệu USD

Ân Nguyễn