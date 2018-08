Đạo diễn Nga xây dựng câu chuyện kinh dị về nàng tiên cá

Trailer phim kinh dị về nàng tiên cá hot trong tuần / Phim kinh dị được tán dương của Emily Blunt dẫn đầu phòng vé

Tác phẩm The Mermaid: Lake of the Dead (Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần) ra rạp tại Việt Nam từ ngày 20/7. Bộ phim của đạo diễn Svyatoslav Podgaevskiy kể về cuộc tình của nàng tiên cá, nhưng với tạo hình kinh dị, xấu xí cùng những mưu ma chước quỷ.

* Trailer phim

The Mermaid: Lake of the Dead - phim kinh dị đến từ Nga

Tiên cá hắc ám vốn là cô gái trẻ bị chết đuối ở Hồ tử thần. Trải qua nhiều năm, Tiên cá phải lòng chàng trai tên Roman và âm mưu giữ anh lại vương quốc dưới nước. Để chiếm được Roman, ả dùng mọi thủ đoạn giết chết Marina, hôn thê của anh.

Đạo diễn Nga, Svyatoslav Podgaevskiy, gắn bó nhiều năm với dòng phim kinh dị. Anh từng thực hiện tác phẩm Queen of Spades: The Dark Rite (Lời nguyền con đầm bích), The Bride (Cô dâu ma)... Doanh thu Queen of Spades: The Dark Rite vượt qua những tác phẩm danh tiếng của Mỹ như The Possession, The Devil Inside... tại thị trường Nga. Phim kinh dị của Svyatoslav Podgaevskiy thường dựa trên các truyền thuyết thần bí về một nhân vật nữ, khiến người xem ám ảnh, cảm giác nửa hư, nửa thực.

Tác phẩm kinh dị của Nga ra mắt tại Việt Nam từ tuần này.

Đạo diễn đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch. Anh lựa chọn dàn diễn viên trẻ nước Nga như Viktoriya Agalakova (vai Marina), Efim Petrunin (đóng Roman), Sesil Plezhe, Nikita Elenev, Sofia Shidlovskaya...

Thùy Liên