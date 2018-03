Dàn sao ngoài 80 tuổi đóng chính trong phim hài Hollywood

Morgan Freeman thoát chết sau tai nạn máy bay / Morgan Freeman diễn phim hài sau vụ việc cháu gái bị đâm chết

Giữa nhiều tác phẩm bom tấn mùa hè, bộ phim hài Going In Style mang phong cách khác biệt. Phim được làm lại từ tác phẩm cùng tên sản xuất năm 1979, dựa trên cuốn tiểu thuyết của Edward Cannon. Going In Style phiên bản 1979 và 2017 đều quy tụ dàn diễn viên đình đám thế giới.

* Trailer phim "Going In Style"

Dàn sao tuổi 80 đóng chính trong phim hài Hollywood

Nếu năm 1979, khán giả bị chinh phục bởi George Burns, Art Carney, Lee Strasberg (hai trong số họ từng được trao giải Oscar) thì ở bản làm mới, bộ ba Morgan Freeman (79 tuổi), Michael Caine (84 tuổi) và Alan Arkin (83 tuổi) là những tên tuổi gạo cội. Tác phẩm đánh dấu lần thứ sáu Morgan Freeman và Michael Caine hợp tác.

Đây là dự án hiếm hoi Morgan Freeman đóng chính, sau nhiều năm diễn các vai phụ ăn khách trong Now You See Me, Million Dollar Baby (giúp ông đoạt giải Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" năm 2005), The Dark Knight, Invictus hay Gone Baby Gone. Diễn viên 79 tuổi quay phim hài này sau khi cháu gái ông bị đâm chết trên phố.

Morgan Freeman (giữa), Michael Caine (phải) và Alan Arkin trong phim.

Phim kể về ba người đàn ông cao niên, sống nhờ đồng lương hưu và luôn đối mặt nỗi lo tài chính. Cuộc sống trở nên cùng quẫn khi họ bị cắt lương và có nguy cơ mất nhà. Họ lên kế hoạch đi cướp ngân hàng, dù chưa từng sử dụng súng hay điện thoại di động. Các tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi họ lên kế hoạch chuẩn bị cho màn cướp có một không hai.

Going In Style do Zach Braff và Arthur Lewis đạo diễn. Dàn diễn viên còn có Ann-Margret, Joey King, Matt Dillon...

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thùy Liên