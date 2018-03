Dàn sao Hollywood quy tụ trong 'Justice League'

Siêu anh hùng chiến đấu giữa thành phố tan hoang trong 'Justice League' / Bộ sưu tập thời trang ăn theo bom tấn 'Justice League'

Nối tiếp loạt phim siêu anh hùng như Batman V Superman: Dawn Of Justice, Suicide Squad và Wonder Woman, hãng Warner Bros. giới thiệu dự án điện ảnh mới nhất tới khán giả vào tháng 11 này. Justice League (Liên minh công lý) có sự góp mặt của dàn sao tên tuổi như Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Ezra Miller, Amy Adams...

Dàn siêu anh hùng trong "Justice League".

Justice League là phim thứ năm trong vũ trụ điện ảnh DC, xoay quanh các nhân vật từ truyện tranh của hãng này. Phim kể về câu chuyện xảy ra sau cái chết của Superman trong Batman V Superman: Dawn Of Justice. Lúc này, Batman (Ben Affleck đóng) tập hợp các siêu anh hùng khác nhau như Wonder Woman (Gal Gadot thủ vai), The Flash, Aquaman và Cyborg... để tạo ra liên minh bảo vệ thế giới.

Justice League tiếp tục do đạo diễn Zack Snyder thực hiện. Ông nhiều năm gắn bó với Vũ trụ điện ảnh DC và từng chỉ đạo diễn xuất cho Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice... Tuy nhiên, khi phim quay gần xong, Zack Snyder bỏ dở dự án vì con gái anh tự sát. Đạo diễn The Avengers Joss Whedon thực hiện nốt những cảnh còn lại.

Phim ra rạp từ ngày 17/11.

Dự án này mất một thập kỷ mới được thực hiện. Vào năm 2007, nhà sản xuất đã lên kế hoạch làm phim, lấy tên Mortal và chọn được dàn diễn viên. Kế hoạch này sau đó không thể triển khai, cho đến đầu năm 2016.

Justice League sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 17/11, cùng ngày loạt phim hoạt hình cùng tên lên sóng truyền hình cách đây 16 năm.

Thùy Liên