'Cướp biển Caribbean 5' giúp Disney cán mốc một tỷ USD trong năm

Tuần qua, bom tấn cuối cùng của tháng 5 - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales - ra mắt và trở thành quán quân mới của bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ. Dù nhận phản ứng trái chiều về chất lượng, tập phim mới nhất về cướp biển của Disney vẫn thu hút đông đảo khán giả so với các phim ra rạp cùng thời điểm.

Trong phần phim mới, thuyền trưởng Jack Sparrow phải chạm trán kẻ thù cũ - linh hồn độc ác của thuyền trưởng Salazar (Javier Bardem). Cả hai đều khao khát tìm kiếm bảo vật quý giá - cây đinh ba của Poseidon - vì tin rằng kẻ nắm giữ nó sẽ quyết định vận mệnh của đại dương.

* Johnny Depp bị kẻ thù cũ truy đuổi trong phần mới

Johnny Depp bị kẻ thù cũ truy đuổi trong phần mới Tuy nhiên, con số 62,2 triệu USD biến Dead Men Tell No Tales trở thành tập phim cướp biển có doanh thu mở màn thấp nhất trong cả loạt phim. Tổng doanh thu toàn cầu của phim đang là hơn 200 triệu USD. Tại Việt Nam, Cướp biển Caribbean 5 cũng là phim ăn khách nhất tuần với doanh thu trên 20 tỷ đồng.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales góp phần giúp Disney trở thành studio đầu tiên cán mốc doanh thu một tỷ USD ở thị trường Bắc Mỹ năm nay. Các tác phẩm ra mắt trước đó như Beauty and the Beast và Guardians of the Galaxy (vol.2) đều đang trong Top 3 phim ăn khách nhất năm.

Sau một tháng ra rạp, Guardians of the Galaxy vol.2 vẫn giữ vững vị trí á quân tại các phòng vé. Tuần qua, phim thu về 19,9 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên đến 783,3 triệu USD - vượt qua doanh thu của phần một (773,3 triệu USD).

"Cướp biển Caribbean 5" mở ra hướng mới cho câu chuyện.

Ra mắt cùng Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Baywatch đứng vị trí thứ ba về doanh thu với 18,1 triệu USD. Phiên bản điện ảnh của phim truyền hình nổi tiếng thập niên 1980 có sự tham gia của The Rock, Zac Efron cùng dàn mỹ nhân Alexandra Daddario, Priyanka Chopra hay Kelly Rohrbach không được đánh giá cao về chất lượng. Trang Metacritic chấm bộ phim 38/100 trong khi trên RottenTomatoes, phim chỉ nhận 19% bài phản hồi tích cực..

The Mummy là bom tấn đầu tiên của tháng 6, ra mắt vào cuối tuần này.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Pirates of the Caribbean 5 - Disney - 62,2 triệu USD

2. Guardians of the Galaxy vol.2 – Disney – 19,9 triệu USD

3. Baywatch – Paramount – 18,1 triệu USD

4. Alien: Covenant – Fox – 10,5 triệu USD

5. Everything, Everything – Warner Bros. – 6,2 triệu USD

6. Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul – 20th Century Fox – 4,4 triệu USD

7. Snatched – Fox – 3,9 triệu USD

8. King Arthur: Legend of the Sword – Warner Bros. – 3,2 triệu USD

9. The Boss Baby – Fox/DreamWorks – 1,7 triệu USD

10. Beauty and the Beast – Disney – 1,6 triệu USD

Nguyên Minh