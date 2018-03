Cùng người ngoài hành tinh ‘Đua đến núi Phù Thủy’

Tài xế Jack Bruno giúp đỡ hai thiếu niên từ hành tinh khác ngăn chặn nguy cơ Trái đất bị hủy diệt. Ảnh: Walt Disney.

Bộ phim Cuộc đua đến núi Phù Thủy (Race to Witch Mountain) được xây dựng dựa trên cuốn truyện Escape to Witch Mountain của nhà văn Alexander Key. Truyện lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng vào năm 1978. Bộ phim lần này, Race to Witch Mountain là phiên bản mới nhất, hiện đại nhất được chuyển thể từ cuốn truyện nổi tiếng trên.

Hai chị em Sara (AnnaSophia Robb) và Seth (Alexander Ludwig) từ một hành tinh xa xôi đáp xuống Trái đất. Sara có khả năng thần giao cách cảm và dùng ý chí di chuyển vật thể. Còn Seth lại có khả năng thay đổi mật độ vật chất để đi xuyên qua tường hoặc chống lại các vật thể kim loại. Hai thiếu niên mang theo một nhiệm vụ rõ ràng và rất cấp bách. Nếu chúng không mang bằng chứng sự sống được tái tạo từ Trái đất trở về thì người ngoài hành tinh sẽ thực hiện một cuộc chiến để chiếm lấy hành tinh xanh. Tại đây, chúng gặp và phải nhờ tới sự trợ giúp của Jack Bruno (Dwayne Johnson) - tên tội phạm đang cố sống cuộc đời bình lặng của một tài xế taxi. Jack đã cùng hai đứa trẻ ngoài hành tinh tìm mọi cách vượt qua sự ngăn cản của thanh tra Henry Burke (Ciarán Hinds) để có thể đưa bằng chứng của sự sống được tái tạo quay trở lại phi thuyền ở ngọn núi Phù thủy. Cuộc đua diễn ra rất quyết liệt và nhiều bất ngờ.

Bộ ba phải chống lại sự săn đuổi của thanh tra Henry Burke. Ảnh: Walt Disney.

So với bộ phim Escape to Witch Mountain và phần tiếp Return from Witch Mountain ra đời những năm 70, bộ phim mới được xây dựng thiên về hành động hơn, cùng hàng loạt pha nghẹt thở và những hiệu ứng kỹ xảo đẹp mắt. Chính vì thế, ngôi sao hành động Dwayne Johnson đã có đất diễn khá rộng. Anh đã góp phần làm những pha hành động mạo hiểm gay cấn hơn, những cảnh tượng kinh hoàng, những cuộc phiêu lưu cũng hấp dẫn chưa từng có.

Trong khi đó, hai diễn viên tuổi teen AnnaSophia Robb và Alexander Ludwig đã tiếp nối được hình ảnh của hai ngôi sao tiền bối trong Escape to Witch Mountain đồng thời tạo nên những đặc điểm mới mẻ, gây bất ngờ cho khán giả.

Sara và Seth cuối cùng cũng thành công trong nhiệm vụ sống còn của mình. Ảnh: Walt Disney.

Các nhà làm phim cũng giữ nguyên bản thiết kế của chiếc phi thuyền nhưng nâng cấp nó lên. Chiếc phi thuyền có hình đĩa bay song có những thay đổi không giống những gì mọi người tưởng tượng. Những gì liên quan đến người ngoài hành tinh như phòng thí nghiệm, các máy móc đều được thiết kế sao cho mang vẻ “ngoài hành tinh”. Đạo diễn Andy Fickman cũng mời một số thành viên cao cấp của các tổ chức nghiên cứu UFO đến cố vấn hình ảnh để bộ phim được hoàn hảo và thật nhất có thể.

Phim được chiếu trên toàn quốc từ ngày 3/4.

Tuệ Văn