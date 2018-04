Cung Lê dự kiến về Việt Nam đóng phim hành động

Loạt đối thủ màn ảnh của võ sĩ Cung Lê / Cung Lê xuất hiện ít nhưng ra đòn dữ dội trong 'Người gác đêm'

Đại điện Cung Lê chưa tiết lộ nội dung nhưng cho biết phim do một công ty Mỹ sản xuất, dự kiến quay ở Việt Nam, Mỹ và Nga. Đầu tháng 5, anh sẽ đến Việt Nam để công bố dự án. Trương Ngọc Ánh sẽ có vai diễn quan trọng trong phim, còn Ngô Ngạn Tổ - diễn viên người Mỹ gốc Hoa - đóng vai khách mời.

Cung Lê sinh năm 1972, sang Mỹ định cư và trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Anh bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong môn MMA. Sau khi giải nghệ năm 2015, anh tập trung vào sự nghiệp phim ảnh. Năm 2014, anh từng về Việt Nam giao lưu theo lời mời của một câu lạc bộ võ thuật.

Cung Lê (trái) và Antonio Banderas trong "Security".

Trên màn ảnh, Cung Lê gây chú ý với các phim Thập nguyệt vi thành (2009), The Man with the Iron Fists (2012), Nhất đại tông sư (2013) và Savage Dog (2017). Anh được Chân Tử Đan gọi là đối thủ mạnh nhất khi cả hai diễn cùng trong Thập nguyệt vi thành. Năm ngoái, Cung Lê xuất hiện trong phim hành động Security cùng tài tử Antonio Banderas.

Dự án The Target đánh dấu việc Trương Ngọc Ánh quay lại với hình tượng hành động sau hai năm từ Truy sát. Gần đây, người đẹp sinh năm 1976 tập trung vào việc sản xuất và chỉ đóng các vai khách mời trong Sắc đẹp ngàn cân, Yêu em bất chấp.

Ân Nguyễn