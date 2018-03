Cú trượt từ đỉnh cao của tài tử Kevin Spacey

Tài tử 'House of Cards' xin lỗi khi bị tố cáo quấy rối tình dục / Hollywood ở ngưỡng cửa đoạn tuyệt văn hóa 'gạ tình'

Ngày 30/10, Hollywood rúng động trước việc nam diễn viên Anthony Rapp tố cáo từng bị Kevin Spacey quấy rối tình dục vào năm 1986, khi Rapp mới 14 tuổi. Kevin Spacey không thừa nhận vụ việc nhưng xin lỗi Rapp và thừa nhận ông là người đồng tính.

Lối ứng xử này như đổ thêm dầu vào lửa khi nhiều sao Hollywood nhận xét Spacey xin lỗi không thành thực và lợi dụng chuyện giới tính để đánh lạc hướng dư luận. Vài ngày sau, nhiều người khác cũng kể lại việc từng bị tài tử quấy rối tình dục. Cáo buộc Kevin Spacey gạ gẫm người vị thành niên đến ở thời điểm nam diễn viên vẫn đang là ngôi sao hàng đầu. Mùa thứ năm của House of Cards phát sóng gần nửa năm trước vẫn cho thấy một Spacey đẳng cấp trong vai chính.

Kevin Spacey trong "House of Cards".

Những lời tố cáo dù chưa được xác minh nhưng đã ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh và uy tín của ngôi sao sinh năm 1959. Ngày 30/10, hãng Netflix tuyên bố sẽ kết thúc series House of Cards ở mùa thứ sáu, ra mắt năm sau. Đại diện Netflix cho biết quyết định này "được đưa ra từ nhiều tháng trước". Tuy nhiên, việc đơn vị công bố thông tin ngay sau scandal của Spacey được nhiều báo Âu Mỹ xem là dấu hiệu cho thấy tài tử đang mất đi sự ủng hộ từ chính nơi ông được nể trọng nhiều năm qua. Giữa thời điểm nhạy cảm, người đại diện cho biết Spacey đã đi trị liệu và không trả lời thêm gì.

Sự việc nằm trong chuỗi những scandal tình dục liên tiếp bị phanh phui gần đây ở Hollywood, bắt đầu từ cú trượt dốc của ông trùm Harvey Weinstein. Nếu Weinstein là nhà sản xuất uy quyền hàng đầu ở kinh đô điện ảnh, Spacey cũng được xem như một trong những nam diễn viên tài năng nhất làng phim Mỹ.

Tài tử bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu kịch từ thập niên 1980, trước khi vươn lên thành sao hạng A nhờ những phim điện ảnh trong thập niên 1990. Từ năm 1995 tới 1999, Spacey góp mặt trong bốn phim nổi tiếng là The Usual Suspects, Seven, L.A. Confidential và American Beauty. Khả năng nhập vai tài tình đem về cho Spacey một giải Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với The Usual Suspect và một Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" với American Beauty. Trong cuộc bầu chọn "Nam diễn viên giỏi nhất thập kỷ" của tạp chí Empire năm 1999, Kevin Spacey đứng ở vị trí số một.

Kevin Spacey hôn cô gái trẻ trong "American Beauty" Từ sau khi đoạt Oscar với American Beauty, Kevin Spacey không còn chú trọng nhiều vào các phim điện ảnh. Năm 2014, khi được tờ Hollywood Reporter hỏi tại sao ít đóng phim đến vậy, Spacey bày tỏ: "Nếu đạo diễn không tầm cỡ như Martin Scorsese và vai diễn không thực sự quan trọng thì hãy quên chuyện mời tôi. Tôi không muốn nhận những vai diễn tầm phào đâu".

Thay vì vậy, Spacey dành nhiều thời gian ở Anh để làm giám đốc nghệ thuật tại nhà hát Old Vic tại London. Ông giữ vai trò trên từ năm 2004 tới 2010 và sau đó vẫn tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ảnh hưởng của Spacey lớn tới mức vào năm 2008, tờ Telegraph xếp ông ở vị trí thứ 10 trong danh sách "100 người quyền lực nhất trong nền văn hóa Anh".

Kevin Spacey chỉ nhận tham gia những dự án tiềm năng và khiến ông cảm thấy thích thú, tiêu biểu như series chính trị House of Cards - sản phẩm đầu tiên do Netflix sản xuất (trước đó đơn vị này chỉ chiếu phim của hãng khác). Với Kevin Spacey trong vai chính, mùa đầu tiên của House of Cards (2013) gây sốt dư luận, đặt nền móng cho "đế chế" Netflix phát triển mạnh mẽ bốn năm qua.

Kevin Spacey nhận Oscar năm 2000 với "American Beauty"

Diễn xuất của Spacey trong vai chính trị gia Francis Underwood là điểm sáng, khi tài tử thường xuyên có những câu thoại đáng nhớ và phá vỡ "bức tường thứ tư" để trò chuyện trực tiếp với khán giả. Cây viết Robert Bianco ngợi ca diễn xuất của Spacey: "Nếu bạn nghĩ rằng các kênh truyền hình đang lo lắng về Netflix, hãy thử tưởng tượng xem diễn viên phải cạnh tranh với Kevin Spacey tại giải Emmy còn bất an đến nhường nào". Vai diễn chính trị gia máu lạnh và đam mê quyền lực trong phim đem về cho Spacey những vinh quang mới: một Quả Cầu Vàng và hai giải SAG cho "Nam diễn viên truyền hình xuất sắc".

Suốt nhiều năm kể từ khi nổi tiếng, vấn đề giới tính của Kevin Spacey là chủ đề bàn tán của nhiều người. Ông hiếm khi xuất hiện cùng bạn gái, còn ở những lễ trao giải lớn như Oscar, tài tử đi cùng mẹ. Năm 1999, tờ The Sunday Times Magazine đặt giả thuyết rằng Kevin Spacey là người đồng tính bởi "tình yêu mà ông ấy dành cho nghệ thuật và sự thiếu vắng một bóng hồng trong cuộc đời người đàn ông 40 tuổi hấp dẫn và thành đạt này".

Trên tạp chí Playboy, Spacey nói rằng mình có lý do để giữ kín đời tư: "Các bạn càng biết ít về tôi thì tôi càng dễ thuyết phục các bạn rằng tôi chính là nhân vật trên màn ảnh. Khán giả có thể bước vào rạp phim và tin rằng tôi chính là nhân vật họ thấy trên màn ảnh".

Kevin Spacey trong "American Beauty".

Sau scandal với Anthony Rapp, người hâm mộ xét lại các vai diễn trong sự nghiệp Spacey và tìm thấy sự tương đồng. Trong House of Cards, dù đã có vợ và một cô nhân tình trẻ song nhân vật Francis Underwood của Spacey vẫn có thiên hướng đồng tính. Ông đem lòng yêu một người đàn ông từng học với mình và từng quan hệ tình dục với hai nhân vật nam khác trong phim. Francis cũng tỏ ra chẳng hề ghen khi người vợ chung sống với nhân tình trẻ.

Trên trang Buzzfeed, nhiều người tuyên bố họ không bao giờ có thể xem lại kiệt tác American Beauty như trước nữa. Trong bộ phim ra mắt năm 1999, Spacey thủ vai người đàn ông trung niên bị một thiếu nữ là bạn học của con gái mình ám ảnh. Cách biệt về tuổi tác của nhân vật trong phim gợi liên tưởng đến việc Spacey quấy rối Rapp.

Trước khi Anthony Rapp lên tiếng, cũng từng có những lời đồn đại tại Hollywood về sở thích gạ gẫm những người nghệ sĩ trẻ của Kevin Spacey. Một tập phim hài Family Guy phát sóng từ năm 2005 thậm chí còn có cảnh nhân vật nhí Stewie chạy trong bộ dạng khỏa thân và hét: "Cứu với, tôi vừa thoát khỏi tầng hầm của Kevin Spacey".

Thịnh Joey