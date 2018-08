'Crazy Rich Asians' được khen ngợi với doanh thu tuần hai

Các báo Âu Mỹ đánh giá cao thành tích của Crazy Rich Asians do vẫn duy trì lượng người xem sau một tuần trong khi thông thường, một phim sẽ giảm từ 40-60% doanh thu qua từng tuần. Box Office Mojo nhận định tác phẩm do Jon M. Chu đạo diễn sẽ trụ rạp tốt trong những tuần kế và cán mốc 150 triệu USD ở Mỹ.

Doanh thu toàn cầu của Crazy Rich Asians hiện là 83 triệu USD. Tuần qua, phim bắt đầu ra mắt ở các nước châu Á. Ở Philippines, phim thu 1,5 triệu USD còn ở Singapore (bối cảnh câu chuyện), nó là phim hài lãng mạn mở màn ăn khách nhất mọi thời với 1,8 triệu USD. Từ cuối tháng 8, phim sẽ khởi chiếu ở các thị trường còn lại.

Crazy Rich Asians xoay quanh bộ đôi Nick Young (Henry Golding đóng) và Rachel Chu (Constance Wu đóng) đang sống ở Mỹ. Rachel theo bạn trai về Singapore để ra mắt gia đình anh và nhận ra Kevin có gia đình thuộc hàng giàu nhất Singapore. Tuy nhiên, những rắc rối dần nảy sinh đe dọa mối quan hệ của họ. 94% giới phê bình đánh giá tích cực về tác phẩm trên Rotten Tomatoes. Ngoài chất lượng, phim còn được xem là bước ngoặt trong việc mở ra cơ hội cho diễn viên gốc Á ở Hollywood.

Trailer Crazy Rich Asians Con nhà siêu giàu châu Á Trailer "Crazy Rich Asians".

The Meg - phim về cá mập khổng lồ có Jason Statham đóng chính - đứng nhì ở Mỹ tuần qua với 13 triệu USD. Phim hài 18+ The Happytime Murders xếp thứ ba với 10 triệu USD. Tác phẩm đánh dấu cuộc tái xuất của danh hài Melissa McCarthy, kể về một thế giới kỳ lạ có loài người và những con rối chung sống. Khi một chuỗi án mạng xảy ra, nữ cảnh sát (McCarthy đóng) phải hợp tác cùng một con rối để phá án. Chỉ 23% giới phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá tích cực về The Happytime Murders.

Ngoài nước Mỹ, tác phẩm gây chú ý nhất tuần qua là Ant-Man and the Wasp. Bom tấn siêu anh hùng dẫn đầu phòng vé Trung Quốc với 68 triệu USD - màn ra mắt cao thứ tư của một phim Marvel ở thị trường này. Phim hiện thu về 544 triệu USD toàn cầu, vượt qua phần một - Ant-Man (519,3 triệu USD).

Ân Nguyễn