Ryan Gosling cười bí hiểm trước sự cố trao nhầm giải Oscar / Oscar 2017 gây sốc khi công bố nhầm giải lớn nhất

Sáng sớm 27/2, hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) gửi thông cáo tới tờ People: “Chúng tôi thành thật xin lỗi đoàn phim Moonlight, La La Land, diễn viên Warren Beatty, Faye Dunaway và khán giả của lễ trao giải Oscar vì lỗi lầm đã gây ra ở màn trao giải 'Phim hay nhất'. Người công bố giải đã được đưa nhầm phong bì của hạng mục khác và khi phát hiện ra, chúng tôi ngay lập tức sửa sai. Chúng tôi vẫn đang điều tra xem vì sao điều đó có thể xảy ra và thấy cực kỳ ân hận. Chúng tôi trân trọng cách mà các ứng viên, Viện Hàn lâm, kênh ABC và MC Jimmy Kimmel đối phó với tình huống này”.

Công ty kiểm toán nhận lỗi trao nhầm phong bì Oscar

Khi Lễ trao giải Oscar 2017 vào ngày 26/2 gần khép lại, diễn viên Faye Dunaway và Warren Beatty lên sân khấu và trao nhầm giải “Phim hay nhất” cho La La Land, thay vì Moonlight. Đoàn phim La La Land đang lần lượt phát biểu nhận giải thì nhân viên kiểm toán thuộc công ty PwC lên sân khấu và nói rằng có nhầm lẫn xảy ra, Moonlight mới là cái tên chiến thắng.

Diễn viên Warren Beatty (phải) giơ phong bì kết quả, thừa nhận sai sót.

Diễn viên Warren Beatty giải thích ngay trên sân khấu: “Tôi muốn nói với các bạn chuyện đã xảy ra. Tôi mở phong bì và trên đó ghi ‘Emma Stone, La La Land’. Đó là lý do khiến tôi ngần ngừ, hết nhìn Faye lại ngó xuống khán giả. Tôi không có ý định đùa cợt. Bộ phim Moonlight đã giành giải 'Phim hay nhất'".

Sau đó, tại bữa tiệc Governors Ball ngay đêm trao giải, diễn viên Warren Beatty nói thêm: “Tôi không biết gì cả. Tôi không nghĩ những người khác cũng biết. Tôi đã hỏi nhiều người nhưng không nhận được câu trả lời”.

Ở phía cánh gà, diễn viên Emma Stone khẳng định với phóng viên rằng cô luôn giữ chiếc phong bì đề tên cô ở hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc” với vai diễn trong phim La La Land.

Hai kiểm toán viên - Martha Ruiz và Brian Cullinan (phải) - khoe chiếc cặp đựng kết quả trên thảm đỏ.

Đạo diễn Barry Jenkins của phim Moonlight nói với People: "Không cần giải thích gì. Tôi nhìn thấy hai chiếc phong bì và mọi thứ xảy ra như vậy".

Bộ phim Moonlight đã vượt qua các ứng viên như Arrival, Fences, Hidden Figures, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land, Lion, và Manchester by the Sea để nhận giải “Phim hay nhất” tại Oscar lần thứ 89.

Theo CNN, PwC là công ty kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát quá trình chọn lựa người chiến thắng tại Oscar suốt 80 năm qua. Công ty này kiểm soát tất cả quy trình bầu chọn và chịu trách nhiệm bảo mật kết quả. Một khi kết quả hoàn tất, hai kiểm toán viên sẽ chuẩn bị hai vali và đặt phong bì vào đó. Hai kiểm toán viên năm nay là Martha Ruiz và Brian Cullinan nhận nhiệm vụ mang vali tới lễ trao giải. Cả hai đứng ở cánh già, đưa phong bì cho người giới thiệu trước khi họ lên sân khấu.

Minh Anh