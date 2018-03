Công phu màn ảnh của diễn viên thủ vai Lý Tiểu Long

Diễn viên phim tiểu sử: 'Lý Tiểu Long chiến đấu để triệt hạ' / Phim về trận đấu huyền thoại của Lý Tiểu Long chiếu ở Việt Nam

Ngũ Doãn Long (tên tiếng Anh: Philip Ng) thủ vai Lý Tiểu Long trong Birth of the Dragon. Tác phẩm xoay quanh trận chiến có thật của huyền thoại võ thuật với một nhà sư Thiếu Lâm năm 1964.

Doãn Long sinh năm 1977 ở Hong Kong, sau đó định cư ở Mỹ. Anh là diễn viên hành động có căn cơ võ thuật, từng học các môn Vịnh Xuân, Taekwondo, ngoài ra còn biết một số chiêu thức của võ Jiu-Jitsu, đấm bốc, Muay Thái và võ gậy. Ngũ Doãn Long tham gia ngành giải trí từ năm 2003, vừa làm diễn viên vừa chỉ đạo hành động.

* Ngũ Doãn Long tập Vịnh Xuân quyền

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Ngũ Doãn Long chủ yếu đóng vai phụ, thường là tay chân của bọn giang hồ. Trên trang Jetli.com, anh nói thấy như đang mơ khi được chạm tay giao đấu chớp nhoáng với Thành Long trong Twins Effect (2003). Sau đó, sự nghiệp anh khởi sắc hơn khi thường xuất hiện cùng Hồng Kim Bảo và người bạn An Chí Kiệt (Andy On).

Năm 2005, anh tham gia House of Fury (Gia đình Tinh Võ) trong vai tên sát thủ phục vụ cho kẻ phản diện Rocco. Nhân vật cuối cùng bị người anh hùng - do Stephen Fung - thủ vai hạ gục sau một loạt cú đá.

* Cảnh trong "Gia đình Tinh Võ"

Trong series Wing Chun (Vịnh Xuân) năm 2007, Ngũ Doãn Long có cơ hội thể hiện đúng môn võ của mình. Anh hóa thân võ sư Trần Hoa Thuận, truyền nhân đời thứ sáu của Vịnh Xuân quyền, thầy của Diệp Vấn. Trong một cảnh phim, Ngũ Doãn Long giao đấu với Tạ Đình Phong trong vai Lương Bích - một võ sư Vịnh Xuân cùng thế hệ với Trần Hoa Thuận.

* Cảnh trong "Vịnh Xuân"

Princess and the Seven Kung Fu Masters (Giang hồ thất quái) là phim hành động pha hài ra mắt năm 2013. Câu chuyện xoay quanh bảy vị cao thủ võ lâm đang ở ẩn, làm công việc bình thường trong một thị trấn ở Trung Quốc. Một ngày nọ, cuộc sống của họ dậy sóng khi một nhóm người lạ xuất hiện. Ngoài việc thủ vai một cao thủ, Ngũ Doãn Long còn giữ vai trò biên đạo hành động. Anh có trường đoạn chiến đấu kéo dài hơn hai phút.

* Cảnh trong "Giang hồ thất quái"

Sau 11 năm diễn xuất, Ngũ Doãn Long lần đầu thủ vai chính trong Đại chiến bến Thượng Hải (Once Upon a Time in Shanghai) năm 2014. Nhân vật của anh là một chàng trai có võ công phi phàm, từ quê lên Thượng Hải (Trung Quốc) tìm kế mưu sinh rồi tình cờ vướng vào cuộc chiến giữa các băng nhóm giang hồ. Đến nửa sau phim, anh còn phải đối đầu với các thế lực người Nhật đang tìm cách xâm nhập vào Trung Quốc.

Ngũ Doãn Long trổ tài đánh đấm trong suốt phim và có màn so tài với người bạn thân An Chí Kiệt. Cuối phim anh một mình đại chiến băng giang hồ. Cảnh cao trào này được khen ngợi nhờ biên đạo đẹp mắt và tông màu u ám.

