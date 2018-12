'Con nhà siêu giàu châu Á' ế ẩm ở Trung Quốc

'Crazy Rich Asians' phô trương xa hoa, nêu xung đột lối sống Đông - Tây / Giới siêu giàu trong 'Crazy Rich Asians' tiêu tiền thế nào

Crazy Rich Asians chiếu ở Trung Quốc từ ngày 30/11. Theo Variety, sự thờ ơ của người xem khiến các cụm rạp nhanh chóng giảm suất chiếu tác phẩm - từ 32.000 suất ngày đầu còn 18.700 suất vào ngày thứ hai. Phim chỉ thu lần lượt 410.000 USD và 400.000 USD sau hai ngày. Với việc doanh thu tiếp tục giảm vào ngày 2/12, phim nhiều khả năng không đạt quá một triệu USD dịp cuối tuần, đứng thứ tám ở Trung Quốc. Theo khảo sát trên trang bán vé Maoyan, Crazy Rich Asians kém thu hút so với phim Ấn Độ 102 Not Out và phim Hoa ngữ Twenty (khởi chiếu cùng ngày).

Trailer Crazy Rich Asians Con nhà siêu giàu châu Á Trailer phim.

Tình cảnh này trái ngược với thị trường Mỹ - nơi tác phẩm là hiện tượng phòng vé, ba lần đứng đầu dịp cuối tuần và thu tổng cộng 173 triệu USD. Variety cho rằng tác phẩm có ít ngôi sao gây chú ý ở Trung Quốc và chiếu ở Trung Quốc quá trễ so với Mỹ (từ ngày 15/8).

"Điều khiến tác phẩm đột phá và độc đáo ở Hollywood - dàn diễn viên toàn người châu Á - chẳng có gì mới ở Trung Quốc. Sự thừa mứa, xa hoa trong phim còn đi ngược chủ trương gần đây của chính phủ nước này - giảm bớt phô trương của cải", cây bút Becky Davis nhận định.

Một nhà phát hành Trung Quốc chia sẻ: "Tôi nghĩ chủ đề phim không gần gũi khán giả trẻ. Tôi không chắc họ thấy câu chuyện đó thú vị". Trên Douban, phim chỉ được chấm điểm 6,2 trên thang 10, trong đó nhiều người cho biết không cảm được câu chuyện phim. Truyện gốc của Kevin Kwan cũng không được nhiều người Trung Quốc biết đến.

Ê-kíp ra mắt ở Trung Quốc.

Trước đó, dù Crazy Rich Asians đã sinh lời lớn, hãng sản xuất vẫn muốn tác phẩm được đón nhận ở Trung Quốc. Đạo diễn Jon M. Chu đến Bắc Kinh quảng bá, khẳng định tác phẩm không phô trương xa hoa mà bàn về tình yêu và quan hệ gia đình. Tựa phim ở thị trường này được đổi thành An Unexpected Gold-Digging Romance để tránh từ nhạy cảm "crazy" (điên rồ). Poster phim được thiết kế lại với ảnh Dương Tử Quỳnh - ngôi sao được người dân nước này yêu mến - nằm gần đường giữa hơn.

Crazy Rich Asians dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kevin Kwan. Câu chuyện xoay quanh Rachel Chu (Constance Wu đóng) - giáo sư kinh tế học ở đại học New York (Mỹ). Cô được bạn trai tên Nick Young (Henry Golding đóng) mời về Singapore ra mắt gia đình anh, đồng thời dự đám cưới một người bạn. Đến nơi, Rachel phát hiện gia đình người yêu thuộc hàng giàu nhất châu Á với cuộc sống gần như vương giả. Tuy nhiên, rắc rối xuất hiện khi Eleanor (Dương Tử Quỳnh đóng) - mẹ của Nick - cho rằng Rachel không xứng trở thành con dâu bà. Tác phẩm mở đầu bằng câu nói nổi tiếng của Napoleon: "Hãy để Trung Quốc ngủ yên, vì khi thức dậy nó sẽ làm đảo lộn thế giới".

