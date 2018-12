'Con nhà siêu giàu châu Á' được đề cử Quả Cầu Vàng

Tối ngày 6/12 (giờ Hà Nội), ban tổ chức công bố các đề cử Quả Cầu Vàng - giải điện ảnh quan trọng đầu năm sau. Crazy Rich Asians sẽ tranh tài với The Favourite, Green Book, Mary Poppins Returns và Vice ở giải "Phim hài kịch - ca nhạc xuất sắc. Tác phẩm của Jon M. Chu được xem là hiện tượng văn hóa ở Mỹ năm qua khi thu hút đông đảo khán giả, đồng thời mở ra tiềm năng cho diễn viên gốc Á ở Hollywood.

Một hiện tượng văn hóa khác của năm nay - Black Panther - nhận đề cử "Phim chính kịch xuất sắc". Ngoài ra, bom tấn Marvel cũng cạnh tranh ở hạng mục nhạc phim (Ludwig Göransson). Phim về siêu anh hùng châu Phi của đạo diễn Ryan Coogler thu đến hơn 1,3 tỷ USD toàn cầu, trong đó có hơn 700 triệu USD ở Mỹ.

Năm nay, tác phẩm Vice do Adam McKay đạo diễn được nhiều đề cử nhất ở mảng điện ảnh. Câu chuyện kể về phó tổng thống Mỹ Dick Cheney (Christian Bale đóng) - người có vai trò quan trọng dưới thời Tổng thống George W. Bush (Sam Rockwell đóng). Vice góp mặt ở sáu hạng mục: phim hài kịch/ca nhạc, đạo diễn, nam chính, nam phụ, nữ phụ (Amy Adams, vai vợ Cheney) và kịch bản.

A Star is Born - xoay quanh hành trình của đôi nam nữ ca sĩ - gây bàn tán khi đăng ký nhánh phim chính kịch thay vì hài kịch - ca nhạc. Theo Guardian, động thái này thể hiện quyết tâm của hãng để phim được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Tác phẩm có Bradley Cooper và Lady Gaga nhận năm đề cử, bằng phim tiểu sử The Green Book và phim cung đấu 18+ The Favourite.

Ở mảng truyền hình, trong năm Game of Thrones không phát sóng, các loạt phim The Americans, Bodyguard, Homecoming, Killing Eve và Pose tranh giải "Series chính kịch xuất sắc". Mùa hai của The Handmaid's Tale - loạt phim thắng giải lần trước - trượt đề cử hạng mục này. Series chỉ tranh giải nữ chính (Elisabeth Moss) và nữ phụ (Yvonne Strahovski).

Quả Cầu Vàng là giải thưởng phim ảnh thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood. Lễ trao giải lần 76 diễn ra vào ngày 6/1/2019 ở Los Angeles (California, Mỹ).

Danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2019

Phim chính kịch xuất sắc

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"A Star Is Born"

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch

Glenn Close ("The Wife")

Lady Gaga ("A Star Is Born")

Nicole Kidman ("Destroyer")

Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?")

Rosamund Pike ("A Private War")

Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch

Bradley Cooper ("A Star Is Born")

Willem Dafoe ("At Eternity’s Gate")

Lucas Hedges ("Boy Erased")

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

John David Washington ("BlacKkKlansman")

Phim hài kịch/ca nhạc xuất sắc

"Crazy Rich Asians"

"The Favourite"

"Green Book"

"Mary Poppins Returns"

"Vice"

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch hoặc ca nhạc

Emily Blunt ("Mary Poppins Returns")

Olivia Colman ("The Favourite")

Elsie Fisher ("Eighth Grade")

Charlize Theron ("Tully")

Constance Wu ("Crazy Rich Asians")

Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch hoặc ca nhạc

Christian Bale ("Vice")

Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns")

Viggo Mortensen ("Green Book")

Robert Redford ("The Old Man & the Gun")

John C. Reilly ("Stan & Ollie")

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh

Amy Adams ("Vice")

Claire Foy ("First Man")

Regina King ("If Beale Street Could Talk")

Emma Stone ("The Favourite")

Rachel Weisz ("The Favourite")

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh

Mahershala Ali ("Green Book")

Timothee Chalamet ("Beautiful Boy")

Adam Driver ("BlacKkKlansman")

Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?")

Sam Rockwell ("Vice")

Phim hoạt hình xuất sắc

"Incredibles 2"

"Isle of Dogs"

"Mirai"

"Ralph Breaks the Internet"

"Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

"Capernaum"

"Girl"

"Never Look Away"

"Roma"

"Shoplifters"

Đạo diễn xuất sắc trong phim điện ảnh

Bradley Cooper ("A Star Is Born")

Alfonso Cuaron ("Roma")

Peter Farrelly ("Green Book")

Spike Lee ("BlacKkKlansman")

Adam McKay ("Vice")

Kịch bản xuất sắc trong phim điện ảnh

Alfonso Cuaron ("Roma")

Deborah Davis and Tony McNamara ("The Favourite")

Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk")

Adam McKay ("Vice")

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie ("Green Book")

Nhạc nền xuất sắc trong phim điện ảnh

Marco Beltrami ("A Quiet Place")

Alexandre Desplat ("Isle of Dogs")

Ludwig Göransson ("Black Panther")

Justin Hurwitz ("First Man")

Marc Shaiman ("Mary Poppins Returns")

Bài hát gốc xuất sắc trong phim điện ảnh

"All the Stars" ("Black Panther")

"Girl in the Movies" ("Dumplin’")

"Requiem For a Private War" ("A Private War")

"Revelation’ ("Boy Erased")

"Shallow" ("A Star Is Born")

Series chính kịch xuất sắc

"The Americans"

"Bodyguard"

"Homecoming"

"Killing Eve"

"Pose"

Nữ diễn viên xuất sắc trong series chính kịch

Caitriona Balfe ("Outlander")

Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Julia Roberts ("Homecoming")

Keri Russell ("The Americans")

Nam diễn viên xuất sắc trong series chính kịch

Jason Bateman ("Ozark")

Stephan James ("Homecoming")

Richard Madden ("Bodyguard")

Billy Porter ("Pose")

Matthew Rhys ("The Americans")

Series hài kịch hoặc ca nhạc xuất sắc

"Barry" (HBO)

"The Good Place" (NBC)

"Kidding" (Showtime)

"The Kominsky Method" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Nữ diễn viên xuất sắc trong series hài kịch hoặc ca nhạc

Kristen Bell ("The Good Place")

Candice Bergen ("Murphy Brown")

Alison Brie ("Glow")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Debra Messing ("Will & Grace")

Nam diễn viên xuất sắc trong series hài kịch hoặc ca nhạc

Sasha Baron Cohen ("Who Is America?")

Jim Carrey ("Kidding")

Michael Douglas ("The Kominsky Method")

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình xuất sắc

"The Alienist" (TNT)

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

"Escape at Dannemora" (Showtime)

"Sharp Objects" (HBO)

"A Very English Scandal" (Amazon)

Nữ diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình

Amy Adams ("Sharp Objects")

Patricia Arquette ("Escape at Dannemora")

Connie Britton ("Dirty John")

Laura Dern ("The Tale")

Regina King ("Seven Seconds")

Nam diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình

Antonio Banderas ("Genius: Picasso")

Daniel Bruhl ("The Alienist")

Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose")

Hugh Grant ("A Very English Scandal")

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series, series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình

Alex Bornstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Patricia Clarkson ("Sharp Objects")

Penelope Cruz ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Thandie Newton ("Westworld")

Yvonne Strahovski ("The Handmaid’s Tale")

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series, series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình

Alan Arkin ("The Kominsky Method")

Kieran Culkin ("Succession")

Edgar Ramirez ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Henry Winkler ("Barry")