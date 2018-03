Con gái Phil Collins sẽ đóng vai Nàng Bạch Tuyết

Cuối tuần qua, hãng Relativity Media công bố tên nữ diễn viên sẽ đảm nhiệm vai công chúa Bạch Tuyết trong bộ phim chuyển thể The Brothers Grimm: Snow White. Lily Collins, con gái của danh ca huyền thoại Phil Collins, đánh bại nhiều đối thủ khác để nhận vai diễn này.

Nữ diễn viên Lily Collins. Ảnh: lilycollins.

Theo People, nữ diễn viên 22 tuổi rất hưng phấn khi được thể hiện hình ảnh nàng công chúa mình yêu mến từ bé, bên cạnh minh tinh Julia Roberts (vai hoàng hậu Ravenna độc ác) và nam diễn viên mới nổi, Armie Hammer (vai hoàng tử Andrew). The Brothers Grimm: Snow White sẽ ra rạp với định dạng 3D.

Đạo diễn của bộ phim, Tarsem Singh, tiết lộ rằng chính nét biểu cảm và gương mặt thiên thần của Lily Collins đã thuyết phục ông rằng đây chính là "nàng Bạch Tuyết" mà mình đang cần tìm. "Khi tôi nhìn cặp lông mày của cô ấy, tôi đã biết chắc đây chính là người hoàn hảo cho vai diễn Bạch Tuyết", Tarsem kể lại.

Con gái Phil Collins sẽ trở thành nàng Bạch Tuyết trên màn ảnh rộng năm sau.

Lily Collins gây ấn tượng với vai Collins Tuohy - con gái của nhân vật do Sandra Bullock đảm nhiệm trong bộ phim The Blind Side vào cuối năm 2009. Cô đang theo học nghành báo chí, truyền thông ở Đại học Nam California (Mỹ). Lily còn được biết đến là một nhà văn, người mẫu và MC truyền hình.

Sau khi tham gia bộ phim kinh dị Abduction, Lily Collins bị đồn đang hẹn hò với "người sói Chạng vạng" Taylor Lautner. Tuy nhiên, cả hai từ chối bình luận bất cứ điều gì về mối quan hệ của họ. "Tôi sẽ giữ cho mọi chuyện cá nhân được riêng tư", Lily cho biết.

Lily Collins bị đồn đang hẹn hò Taylor Lautner khi cả hai tham gia bộ phim "Abduction". Ảnh: Lionsgate.

The Brothers Grimm: Snow White sẽ được thực hiện cùng lúc với hai phiên bản Bạch Tuyết khác, một của Disney và một của Universal. Snow White and the Huntsman (Universal) đã lựa chọn Kristen Stewart vào vai Bạch Tuyết, còn Charlize Theron vào vai Hoàng hậu. Trong khi đó, Disney chỉ mới chốt Natalie Portman sẽ vào vai Bạch Tuyết.

Trong năm nay, Lily Collins cũng sẽ tham gia diễn xuất vai Juliet trong phiên bản mới của chuyện tình bất tử Romeo và Juliet.

N.M.