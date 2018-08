Con gái Bella trong 'Twilight' thành công chúa Disney

The Nutcracker and the Four Realms là tác phẩm kỳ ảo mới của hãng Disney, dựa trên truyện ngắn The Nutcracker and the Mouse King của E. T. A. Hoffmann. Clara (Mackenzie Foy đóng) muốn có chiếc chìa khóa thần kỳ có thể giúp cô mở chiếc hộp chứa món quá vô giá của người mẹ quá cố. Tuy nhiên, khi cô đến gần chìa khóa, nó biến mất vào một thế giới song song.

* Trailer phim

The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc)

Cha đỡ đầu của cô bé - Drosselmeyer (Morgan Freeman đóng) - tiết lộ mẹ của Clara là người đã tạo ra bốn vương quốc thần tiên, bao gồm Vùng đất Tuyết, Vùng đất Hoa, Vùng đất Kẹo Ngọt cùng một vùng đất bí ẩn thứ tư và Clara có nhiệm vụ phải bảo vệ chúng khỏi những thế lực tà ác. Diễn viên Keira Knightley thủ vai một nàng tiên còn Helen Mirren hóa thân kẻ phản diện có tên Mẹ Gừng (Mother Ginger).

* Mackenzie Foy - từ cô bé đóng 'Twilight' đến mỹ nhân 16 tuổi

Mackenzie Foy được xem là một trong những ngôi sao triển vọng của Hollywood. Cô sinh năm 2000 trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Foy trở thành người mẫu từ năm ba tuổi và diễn viên từ năm chín tuổi. Năm 2012, cô gây chú ý khi thủ vai Renesmee Cullen - con gái của ma cà rồng Edward và Bella (Robert Pattinson và Kristen Stewart đóng) - trong The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2.

Mackenzie Foy trong series "Twilight".

Năm 2014, cô thủ vai con gái nhân vật chính trong Interstellar - phim khoa học viễn tưởng do Christopher Nolan đạo diễn. Sau tác phẩm này, Mackenzie Foy không xuất hiện trên màn bạc trong ba năm trước khi tái xuất với The Nutcracker and the Four Realms. Sao nhí trổ mã thành một thiếu nữ quyến rũ và được kỳ vọng tiếp nối thành công của các "công chúa Disney" như Anne Hathaway hay Lily James.

Phim dự kiến chiếu ở Việt Nam vào ngày 2/11 với tựa Việt Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc.

Ân Nguyễn