'Cơn bão' tố cáo quấy rối tình dục ngày càng mạnh ở Hollywood

Vài ngày qua, báo chí Âu Mỹ tiếp tục tràn ngập thông tin về các vụ tố cáo quấy rối tình dục mới bị phanh phui. Ngày 9/11, trên tờ New York Times, diễn viên hài nổi tiếng Louis C.K bị năm người phụ nữ nói từng sàm sỡ họ. Hai nghệ sĩ nữ Dana Min Goodman và Julia Wolov kể sau một buổi diễn kịch, ông mời họ về phòng, tự cởi quần áo và bắt đầu có hành vi khiếm nhã.

Ngày 11/11, trên New York Times, Louis C.K thừa nhận hành vi không đúng mực: "Những câu chuyện đó có thật. Lúc đó, tôi nghĩ chuyện đó chấp nhận được bởi có hỏi họ trước khi thực hiện. Nhưng sau đó, tôi nhận ra đó là hành vi lạm dụng quyền lực với những người phụ nữ ngưỡng mộ mình. Tôi đã dùng quyền lực đó một cách thiếu trách nhiệm. Tôi hối hận với hành động của mình".

Sau vụ việc, nhiều đơn vị như HBO và Netflix tuyên bố cắt đứt quan hệ với Louis C.K. Diễn viên sinh năm 1967 cũng bị rút tên khỏi danh sách phần hai The Secret Life of Pets, bất chấp ông là người lồng tiếng cho nhân vật chính - chú chó Max.

Trên Hollywood Reporter, Ellen Page tố cáo đạo diễn Brett Ratner quấy rối cô khi thực hiện X-Men: The Last Stand (2006). "Ông ấy nói với một người phụ nữ lớn hơn tôi 10 tuổi: 'Cô nên quan hệ với Ellen Page để cô ta nhận ra mình là người đồng tính'. Tôi thấy bị xúc phạm, nhìn xuống chân, không nói lời nào còn mọi người chẳng ai làm gì cả". Diễn viên Anna Paquin cũng có mặt hôm đó và xác nhận lời của Page.

Đạo diễn Brett Ratner sinh năm 1969, vướng nhiều tin đồn lạm dụng tình dục nhiều năm qua. Một tuần trước, năm phụ nữ - bao gồm diễn viên Olivia Munn và Natasha Henstridge - công khai tố cáo ông quấy rối trên tờ Los Angeles Times. Hiện tại, hãng Warner Bros. đã tuyên bố cắt đứt việc hợp tác với Ratner.

Lời cáo buộc nặng nhất trong vài ngày qua là dành cho nhà sản xuất Atomic Blonde - David Guillod. Trên The Wrap, ông bị ba người phụ nữ tố cáo hiếp dâm năm 2014 và 2015. Trước đó, nữ diễn viên Ted Jessica Barth cũng nói từng bị Guillod đánh thuốc và cưỡng hiếp năm 2012. Nhà sản xuất phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng phải từ chức CEO ở công ty Primary Wave Entertainment của ông.

Gần đây, danh tiếng của tài tử kỳ cựu Kevin Spacey cũng suy sụp nhanh chóng khi scandal sex của ông cách đây 31 năm bị phanh phui. Diễn viên bị sa thải khỏi series đình đám House of Cards do ông đóng chính. Sau đó, Spacey cũng bị đạo diễn Ridley Scott loại khỏi dự án All the Money in the World, dù phim đã hoàn tất và sắp ra rạp vào tháng 12.

Những cảnh quay có tài tử sẽ bị hủy bỏ và được quay lại với diễn viên Christopher Plummer. Theo Variety, quyết định sẽ khiến hãng phim tốn hàng triệu USD, nhưng đáng được khen ngợi vì đưa ra thông điệp mạnh mẽ chống lại nạn quấy rối tình dục.

Nhiều vụ tố cáo liên tiếp đánh dấu sự lan rộng của chuỗi scandal sex ở Hollywood. Mọi việc bắt đầu với bài báo ngày 5/10 trên New York Times vạch mặt nhà sản xuất quyền lực Harvey Weinstein quấy rối tình dục ba thập niên qua. Cú ngã của ông trùm hãng Weinstein khiến nhiều người can đảm lên tiếng về vụ việc trong quá khứ. Mỗi ngày lại có thêm nạn nhân tố cáo và nhiều nhân vật quyền lực bị hạ bệ.

Nhìn chung, giới giải trí Mỹ ngày càng phản ứng mạnh hơn với các scandal tình dục. Mới tháng trước, một ngày trước khi bị bài báo vạch trần, Harvey Weinstein thản nhiên trả lời về các cáo buộc: "Câu chuyện nghe hay đến mức tôi muốn mua nó làm phim". Tuy nhiên, hiện tại, một người bị phanh phui scandal có thể ngay lập tức bị sa thải. Nhiều báo phương Tây nhận định điều này đánh dấu biến chuyển mới, khi các vụ gạ tình - vốn từng được xem một thứ văn hóa - không còn bị làm ngơ nữa.

