'Coco' đứng đầu phòng vé ở Mỹ và Trung Quốc

Âm nhạc dẫn lối hành trình về nguồn cội trong 'Coco' / Trailer gia đình siêu nhân tái xuất sau 13 năm thu hút trong tuần

Ở Mỹ, Coco ra mắt từ ngày thứ tư (22/11) thay vì thứ sáu như thường lệ bởi hãng Disney muốn tận dụng ngày lễ Tạ ơn (23/11) để thu hút thêm khán giả. Sau năm ngày công chiếu, phim thu 71,2 triệu USD, vượt qua Justice League (59,6 triệu USD) để đứng đầu phòng vé. Tác phẩm tâm lý gia đình Wonder đứng thứ ba với 32,2 triệu USD.

* "Coco" là câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình

Coco (Coco)

Ở Trung Quốc, phim Coco và Justice League cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng. Đến cuối chủ nhật, hoạt hình Pixar vượt lên với doanh thu 18,7 triệu USD, còn bom tấn siêu anh hùng thu 16,2 triệu USD. Phim Manhunt (Thiên la địa võng) của đạo diễn Ngô Vũ Sâm thu 11 triệu USD, đứng thứ ba. Trang Variety đánh giá kết quả này là thất bại của nhà làm phim kỳ cựu bởi Manhunt được chiếu ở 87.000 phòng chiếu, cao hơn tổng phỏng chiếu của Coco (20.000) và Justice League (56.000).

Doanh thu toàn cầu của Coco hiện là 153 triệu USD. Đây là dự án hoạt hình mới của Pixar, xoay quanh một cậu bé người Mexico yêu âm nhạc dù bị gia đình cấm đoán. Bởi lấy trộm một cây đàn, cậu bị đưa đến thế giới người chết và dần phát hiện những bí mật gia đình. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Theo khảo sát của CinemaScore, khán giả ở Mỹ chấm phim điểm tuyệt đối A+. Coco cũng được xem là ứng viên hàng đầu ở giải Oscar "Phim hoạt hình xuất sắc" năm 2018.

"Coco" là ứng viên nặng ký cho đường đua Oscar.

Bất chấp bị chê nhiều hơn khen (40% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes), Justice League vẫn ăn khách ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ. Hiện tại, bom tấn dựa trên truyện tranh DC đạt tổng doanh thu 481 triệu USD, trong đó 64,4% (309 triệu USD) đến từ ngoài Bắc Mỹ. Trong khi đó, Thor: Ragnarok nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 790 triệu USD, áp sát Pirates of the Caribbean 5 (794 triệu USD) trên bảng xếp hạng năm nay.

Tuần sau, ở Bắc Mỹ sẽ không có bom tấn nào ra mắt, thay vào đó là ba phim độc lập rất được trông đợi gồm The Disaster Artist, The Shape of Water và Wonder Wheel.

Ân Nguyễn