'Coco' dẫn đầu liên tiếp ba tuần ở phòng vé Mỹ và Trung Quốc

Ở Mỹ, Coco thu 18,3 triệu USD, vượt qua Justice League (9,5 triệu USD) và Wonder (8,45 triệu USD). Tác phẩm là phim thứ tư trong năm nay dẫn đầu phòng vé Mỹ ba tuần liên tiếp, sau Split, The Fate of the Furious và The Hitman's Bodyguard.

Cả ba vị trí dẫn đầu đều giống tuần trước bởi không có bom tấn nào công chiếu tuần này. Các hãng phim đều e dè vào thời điểm Star Wars: The Last Jedi sắp ra mắt (ngày 15/12). Sự vắng bóng các ông lớn khiến một số phim độc lập có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng, tiêu biểu như The Disaster Artist - phim 18+ của James Franco - đứng thứ tư với 6,4 triệu USD.

Ở Trung Quốc, Coco dẫn đầu tuần thứ ba liên tiếp với 32,7 triệu USD, chỉ sụt giảm 25% so với tuần trước. Hiệu ứng truyền miệng tích cực khiến tác phẩm trụ rạp ổn định ở thị trường tỷ dân. Sau 17 ngày, tác phẩm thu 126 triệu USD ở Trung Quốc, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại của xưởng Pixar ở đây. Hai phim xếp sau Coco tuần qua là Paddington 2 (14,5 triệu USD) và phim Trung Quốc The Big Call (5 triệu USD).

Doanh thu toàn cầu của tác phẩm hiện là 389 triệu USD. Với Coco, Disney sử dụng chiến lược phát hành rải rác chứ không ra mắt cùng lúc. Tác phẩm chiếu ở Mexico từ tháng 10, ở Mỹ và Trung Quốc từ tháng 11, còn khán giả Australia, Anh, Nhật, Brazil và Hàn Quốc phải chờ đến sau Giáng sinh mới có thể xem phim.

"Star Wars 8" được cho là sẽ gây chấn động phòng vé trong tuần này.

Câu chuyện xoay quanh một cậu bé người Mexico yêu âm nhạc dù bị gia đình cấm đoán. Bởi lấy trộm một cây đàn, cậu bị đưa đến thế giới người chết và dần phát hiện những bí mật gia đình. Coco được giới phê bình khen ngợi với 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim cũng được xem là đối thủ nặng ký ở hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc" tại Oscar 2018.

Tuần này, bom tấn Star Wars: The Last Jedi sẽ ra mắt tại Mỹ và nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Ở quê nhà, tác phẩm được các nhà phân tích phòng vé dự đoán sẽ mở màn với trên 200 triệu USD. Nếu điều này thành sự thật, đây sẽ là phim thứ tư trong lịch sử điện ảnh chinh phục cột mốc này, sau Star Wars: The Force Awakens (2015), Jurassic World (2015) và The Avengers (2012).

