'Cô gái trên tàu' của Emily Blunt đến rạp Việt

The Girl on The Train chuyển thể từ tiểu thuyết giật gân tâm lý - Cô gái trên tàu - của nhà văn Paula Hawkins. Ngay sau khi ra mắt, tác phẩm đứng đầu danh sách bán chạy của The New York Times suốt 13 tuần liên tiếp. Tới tháng 4/2015, truyện đã bán ra hơn 1,5 triệu bản và trở thành tiểu thuyết tâm lý bán chạy nhất năm, được dịch sang 34 thứ tiếng. Cô gái trên tàu còn được so sánh với Gone Girl về độ căng thẳng trong câu chuyện và các tình tiết bất ngờ.

Phim do đạo diễn Tate Taylor thực hiện, chuyển bối cảnh và con người từ thành phố London (Anh) sang New York (Mỹ). Cốt truyện kể về một phụ nữ nghiện rượu là Rachel Watson (Emily Blunt). Nỗ lực tìm lại động lực sống của mình sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Rachel Watson dành cả ngày để nhìn vào những hình ảnh vụt qua ô cửa sổ trên chuyến tàu đến và rời Manhattan. Ở đó, cô hồi tưởng lại những ký ức trong ngôi nhà mà cô và chồng cũ Tom (Justin Theoux đóng) từng sống. Nhưng giờ đây, anh đã có cuộc sống mới bên cô vợ Anna (Rebecca Ferguson đóng) và con gái mới sinh.

Emily Blunt vào vai một phụ nữ nghiện rượu đi điều tra một vụ mất tích bí ẩn.

Để phân tán sự chú ý của bản thân khỏi quá khứ ám ảnh, Rachel dần để mắt đến những người hàng xóm ở cách đó vài căn. Không nhận ra mình đang bị theo dõi, vợ chồng nhà Megan (Haley Bennett đóng) và Scott (Luke Evans đóng) tiếp tục tận hưởng cuộc sống êm đềm của mình.

Một ngày nọ, trên đường vào thành phố, Rachel chứng kiến một sự việc không ngờ tại sân nhà Megan và Scott. Không lâu sau đó, Megan mất tích và thi thể của cô được tìm thấy. Rachel lập tức báo với cảnh sát những gì mình đã chứng kiến. Nhưng liệu Rachel có thực sự tin vào những điều cô thấy, hay chính cô đã bị cuốn vào vòng tròn tội lỗi không lối thoát?

Haley Bennett - người đẹp từng được biết đến với ca khúc "Way Back Into Love" trong phim "Music & Lyrics" - vào vai cô gái gợi cảm mất tích một cách bí ẩn.

Đạo diễn Tate Taylor nói trên EW: "Phim chuyển thể có thay đổi lớn là bối cảnh được đặt ở New York thay vì London (thành phố có hệ thống tàu điện phức tạp). Tuy nhiên, trọng tâm câu chuyện ở cả sách gốc và phim là tình dục, sự cô đơn, nghiện ngập và đam mê. Bởi thế, tác phẩm có thể là câu chuyện của bất kỳ thành phố nào".

Thiết kế sản xuất Kevin Thompson cho biết: “Phần lớn bối cảnh của phim phát triển theo cách mà đạo diễn Tate Taylor cảm thấy phù hợp nhất. Cho nên chúng tôi chọn tuyến tàu Hudson Metro-North. Khung cảnh rất đẹp từ đầu đến cuối chuyến tàu. Một bên là bờ sông, còn một bên là khu dân cư xinh xắn. Có gì đó rất bí ẩn khi quay một bộ phim ly kỳ - rùng rợn trong bối cảnh miền quê thanh bình".

Emily Blunt bày tỏ về vai diễn của mình: “Tôi thích cách mà bộ phim truyền tải nội tâm giằng xé của Rachel. Nó rất mơ hồ bởi nhân vật này là một kẻ nghiện rượu và là nhân chứng khó tin tưởng nhất trong một vụ giết người”.

Poster phim "Cô gái trên tàu".

Phim ra rạp Bắc Mỹ từ tháng 10 năm ngoái và thu hút phần lớn fan sách gốc. Trong khi Emily Blunt đóng vai chính, người đẹp Rebecca Ferguson của phim Mission Impossible - Rouge Nation vào vai vợ mới của chồng cũ nhân vật Rachel. Ngoài ra, nữ diễn viên Haley Bennett (từng đóng Hardcore Henry) vào vai cô gái hàng xóm gợi cảm có cuộc sống tình ái phóng túng rồi bị mất tích.

The Girl on The Train (Cô gái trên tàu) dự kiến ra rạp Việt từ ngày 24/2.

* Trailer phim "The Girl on The Train"

Trailer nhiều cảnh nóng bỏng của phim 'The Girl on the Train'

