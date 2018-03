Cơ bắp giúp 'thần Thor' Chris Hemsworth đổi đời

Từ tháng 9/2013 đến 11/2013, Chris Hemsworth vào vai thủy thủ trôi dạt do đắm tàu trong "In the Heart of the Sea". Anh giảm từ 97 kg còn 79 kg và đăng tải bức ảnh trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sau khi phim hoàn thành, nam diễn viên lại tập luyện cho "Avengers: Age of Ultron", khởi quay tháng 2/2014.