'Cô Ba Sài Gòn' cạnh tranh 16 phim ngoại ở rạp Việt tháng 11

Suburbicon (Bí ẩn vùng ngoại ô)

Ngày khởi chiếu: 3/11

Suburbicon Bí ẩn vùng ngoại ô Phim do George Clooney đạo diễn, lấy bối cảnh thập niên 1950 tại Mỹ, xoay quanh câu chuyện của Gardner Lodge (Matt Damon) và gia đình khi đang ở thị trấn Suburbicon. Sau khi vợ anh bị một nhóm tội phạm sát hại, Lodge quyết tâm điều tra để tìm ra sự thật về hung thủ. Từ đó, lớp mặt nạ phồn thịnh và an bình của thị trấn dần bị lột bỏ. Flatliners (Trải nghiệm điểm chết) Ngày khởi chiếu: 3/11 Flatliners (Trải nghiệm điểm chết) Bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu về thế giới bên kia, nữ sinh viên y khoa Courtney (Ellen Page) rủ vài bạn học tham gia một thử nghiệm. Họ dùng máy khử rung để ngưng tim trong 60 giây, đồng thời ghi lại các hoạt động não bộ. Các sinh viên bắt đầu trải nghiệm nhiều hiện tượng khiến họ sợ hãi. Tác phẩm dựa trên phim khoa học viễn tưởng pha kinh dị cùng tên năm 1990.

24 Hours to Live (24 giờ hồi sinh)

Ngày khởi chiếu: 3/11

24 Hours to Live (24 giờ hồi sinh) Tác phẩm thuộc thể loại hành động, xoay quanh Conrad - một đặc vụ bị chính tổ chức mình phục vụ cướp đi gia đình, sự nghiệp. Sau khi bị hạ trong nhiệm vụ, anh được các đồng đội hồi sinh, có thêm 24 giờ để sống và hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Thủ vai chính là Ethan Hawke - tài tử thực lực nổi tiếng ở Hollywood, từng nhận bốn đề cử Oscar (hai ở lĩnh vực diễn xuất và hai ở hạng mục biên kịch).

S.M.A.R.T Chase (Truy lùng cổ vật)

Ngày khởi chiếu: 3/11

S.M.A.R.T Chase (Truy lùng cổ vật) Tác phẩm đánh dấu sự hợp tác của tài tử Orlando Bloom với đơn vị sản xuất Trung Quốc. Anh thủ vai Danny Stratton, một đặc vụ nhận nhiệm vụ vận chuyển một món đồ cổ quý giá khỏi Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, một nhóm địch mai phục, cướp đi món đồ. Stratton triệu tập một biệt đội chuyên nghiệp để đi tìm lại món hàng. Cô Ba Sài Gòn Ngày khởi chiếu: 10/11 Ngô Thanh Vân tát Lan Ngọc trong phim mới Tác phẩm do Ngô Thanh Vân sản xuất, Lộc Trần và Kay Nguyễn đạo diễn, quy tụ các diễn viên Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My 9x, Diễm My, Hải Triều, Oanh Kiều, NSND Hồng Vân, Trác Thúy Miêu, Kim Thư. Câu chuyện lấy bối cảnh Sài Gòn xưa, xoay quanh một gia đình thợ may có truyền thống làm áo dài. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi cô con gái Như Ý (Lan Ngọc) thích trang phục phương Tây, không muốn nối nghiệp mẹ - bà chủ Thanh Mai (Ngô Thanh Vân). Cô bất ngờ bị dịch chuyển đến tương lai và tìm được tình yêu với tà áo dài. Jungle (Hiểm họa rừng chết) Ngày khởi chiếu: 10/11 Jungle (Hiểm họa rừng chết) Tác phẩm xoay quanh câu chuyện có thật của nhà thám hiểm Israel Yossi Ghinsberg (Daniel Radcliffe đóng). Vào đầu thập niên 1980, sau khi xuất ngũ, ông thực hiện chuyến thám hiểm vào rừng Amazon cùng ba người khác. Sau một biến cố, Ghinsberg bị bỏ rơi, lạc trong rừng sâu và phải đấu tranh để sinh tồn trong nhiều tuần. Ông có những trải nghiệm kinh khủng nhất trong đời như đói khát, cơ thể thối rữa, thậm chí phải vật lộn với thú dữ. Marrowbone (Dinh thự quỷ ám) Ngày khởi chiếu: 10/11 Marrowbone (Dinh thự quỷ ám) Một phụ nữ Anh cùng bốn đứa con trốn khỏi người chồng tàn nhẫn và đến Mỹ sinh sống, nhưng bà bất ngờ qua đời. Bốn anh chị em giữ kín cái chết của mẹ để được tiếp tục ở cùng nhau. Tuy nhiên, họ dần bị một thế lực đen tối ám trong căn hộ. Phim do Sergio G. Sánchez đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, Matthew Stagg và Kyle Soller.

Pokémon the Movie: I Choose You! (Pokemon: Tớ chọn cậu)

Ngày khởi chiếu: 10/11

Pokemon Tớ chọn cậu Tác phẩm là phim hoạt hình thứ 20 của thương hiệu Pokémon, lấy bối cảnh một thế giới kỳ lạ, nơi con người sống chung với các "quái vật bỏ túi" (Pokémon). Cậu bé 10 tuổi Ash ôm mộng trở thành một bậc thầy huấn luyện Pokémon và nhặt được Pikachu - Pokémon đầu tiên của mình, Họ cùng nhau đến vùng Kanto (Nhật Bản) để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.

Out of the Shadows (Vùng tối kinh hoàng)

Ngày khởi chiếu: 10/11

Out of the Shadows (Vùng tối kinh hoàng) Một thám tử cùng người vợ đang có thai chuyển đến ngôi nhà mơ ước, nhưng không hay biết về lịch sử đen tối của nó. Người vợ khẳng định đứa con cô đang bị một thế lực siêu nhiên hành hạ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà nghiên cứu về quỷ. Trong khi đó, người chồng bắt đầu điều tra về các sự kiện quá khứ ở căn nhà. Phim do Dee McLachlan đạo diễn, quy tụ các diễn viên Goran D. Kleut, Lisa Chappell và Kendal Rae.

* Các phim còn lại ra mắt trong tháng 11

Ân Nguyễn