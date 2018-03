'Chuyện tình thuần khiết' sẵn sàng đối đầu bom tấn

Hôm 12/9, trong buổi ra mắt phim ở Bắc Kinh, lần đầu tiên các gương mặt mới của đạo diễn Trương xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt, báo chí dồn sự chú ý vào hai diễn viên chính triển vọng Chu Đông Vũ (Zhao Dongyu) và Đậu Kiêu (Dou Xiao).

Trương Nghệ Mưu cùng hai gương mặt trẻ Đậu Kiêu và Đông Vũ trong hôm ra mắt phim 12/9. Ảnh: 163.

Theo HunanTV, trong buổi họp báo, Trương Nghệ Mưu cho biết, phim của ông được quay với kỹ thuật đơn giản, hoài cổ, không theo xu hướng đột phá mà trở lại với những cách quay cũ, cốt làm nổi bật câu chuyện tình đơn sơ thuần khiết. Dàn diễn viên mới toanh trong phim được tuyển chọn rất cẩn thận trong một thời gian dài.

Về diễn viên nữ chính, ông nói: “Khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh của Đông Vũ, tôi không ấn tượng lắm. Quả thực, bức ảnh có vài vấn đề về cách tạo dáng và cách chụp. Mặc dù vậy, người trợ lý đã khuyên tôi nên xem xét trường hợp này. Tôi đã mời cô bé đến phỏng vấn vài tuần sau đó. Bên ngoài, Đông Vũ nhỏ bé hơn trong ảnh. Tôi để cô bé diễn một vở kịch”.

Hai diễn viên chính Đậu Kiêu và Đông Vũ trên sân khấu ra mắt phim. Ảnh: QQ.

Còn cô gái 18 tuổi bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc gặp gỡ đạo diễn Trương: “Lần đầu trông thấy Trương Nghệ Mưu, tôi thấy ông ấy thật khác lúc lên truyền hình. Tôi không tin vào mắt mình, cứ tưởng mọi người nói dối”.

Trong lễ ra mắt, Đậu Kiêu (18 tuổi) chở Đông Vũ trên một chiếc xe đạp tiến ra sân khấu, tái hiện hình ảnh của đôi uyên ương Lao Tam và Tĩnh Thu trong phim. Cả hai ăn mặc đơn giản, cùng nhau thể hiện ca khúc nhạc phim, sau đó trình diễn riêng mỗi người một tiết mục. Đậu Kiêu diễn màn đấu võ Taekwondo mạnh mẽ, còn Đông Vũ uyển chuyển với điệu múa trong trang phục cổ.

Điệu múa của Đông Vũ. Ảnh: 163.

“Chuyện tình cây táo gai” công chiếu ở Trung Quốc từ 16/9. Đối thủ của “Cây táo gai” trong thời gian này sẽ là "Legend of the Fist: the Return of Chen Zhen" của Lưu Vỹ Cường, "Reign of Assassins" của Ngô Vũ Sâm và "Detective Dee" của Từ Khắc. Đó đều là các bom tấn võ thuật kinh phí lớn với các ngôi sao hàng đầu như Chân Tử Đan, Thư Kỳ, Dương Tử Quỳnh, Lưu Gia Linh, Lưu Đức Hoa...

Mặc dù vậy, các nhà sản xuất "Cây táo gai" tin vào tài năng của đạo diễn Trương, đồng thời hy vọng sau nhiều phim hành động võ thuật nghẹt thở, khán giả sẽ muốn tĩnh tâm với “Chuyện tình cây táo gai”.

