Chuyện tình diễm lệ, ướt át của 'The Lucky One'

Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhà văn Nicholas Sparks (sinh năm 1965) đã được xem là bậc thầy về tiểu thuyết lãng mạn Mỹ. Nhiều câu chuyện tình cảm của anh đã trở thành best-seller tại Mỹ và được Hollywood đưa lên màn ảnh rộng, như Message in A Bottle, A Walk To Remember, Night in Rodanthe, Dear John, The Last Song hay nổi tiếng nhất là The Notebook. The Lucky One là cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2008 và mới được chuyển thể, với sự tham gia của tài tử Zac Efron và nữ diễn viên Taylor Schilling.

Nhân vật chính của phim là chàng trung sĩ lính thủy đánh bộ Logan Thibault. Giữa đấu trường khói lửa tại Iraq, anh tình cờ nhặt được tấm ảnh một người phụ nữ đang mỉm cười, đằng sau có chữ "Keep Safe". Chính tấm ảnh này đã cản trở những bước chân của anh vào khu đất có mìn sắp nổ. Sau đó, bức ảnh dường như còn giữ cho Logan được an toàn trở về nhà sau khi xuất ngũ. Anh quyết tâm tìm ra người phụ nữ trong tấm ảnh để nói lời cảm ơn. Với người bạn đồng hành là chú chó Zeus, Logan đi bộ từ Colorado sang Hampton để tìm người phụ nữ bí ẩn mà anh đã thầm yêu.

Bức ảnh định mệnh đã cứu sống Logan. Ảnh: Warner Bros.

The Lucky One có câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào, chút bi kịch như phần lớn những câu chuyện trước đây của Nicholas Sparks - The Notebook, Dear John hay A Walk To Remember. Điểm khác biệt ở lần này là câu chuyện "tình chị em". Nhân vật Logan được xây dựng theo đúng môtip "người đàn ông hoàn hảo" mà Nicholas đã tạo dựng ở các chàng trai trước - điển trai, lạnh lùng, mạnh mẽ, tháo vát và còn biết chơi Piano. Trong khi đó, nữ chính - Beth - đã trải qua một cuộc hôn nhân và có một đứa con. Beth không xinh đẹp nhưng ở cô toát lên một vẻ mặn mà, quyến rũ rất đàn bà.

Điểm nổi bật nhất trong phim là phần hình ảnh tuyệt đẹp được quay tại New Orleans, bang Louisiana. Miền quê nước Mỹ vào mùa thu hiện lên với tông màu vàng, những khu rừng yên tĩnh tràn ngập lá vàng, những dòng suối trong lành, yên ả và những giai điệu nhạc Country du dương dễ lay động. Ánh sáng, màu sắc trong phim đều gợi nên không khí của một mùa thu nhẹ nhàng, buồn man mác nhưng đẹp như một bức tranh. Cảnh quay những tia nắng trong rừng của buổi hoàng hôn hay bình minh đều rất lung linh.

Khung cảnh lãng mạn đậm không khí mùa thu trong "The Lucky One". Ảnh: Warner Bros.

Zac Efron vốn hay bị đóng khung với hình tượng hot boy từ sau High School Musical. Lần này, anh trở nên phong trần hơn khi để râu, cắt tóc ngắn. Mặc dù diễn xuất vẫn không mấy ấn tượng nhưng ngoại hình mới là một đột phá của Zac. Trong khi đó, nữ diễn viên Taylor Schilling dù chỉ hơn Zac ba tuổi nhưng qua cách trang điểm, ăn mặc của nhân vật Beth, trông cô già hơn bạn diễn phải tới chục tuổi. Tuy nhiên, điều này lại khá hợp lý với nguyên mẫu nhân vật trong cuốn tiểu thuyết.

Là một phim tình cảm nhẹ nhàng nên các chi tiết, cao trào trong The Lucky One cũng chỉ ở một mức độ vừa phải, đều đều và không quá đi sâu vào bi kịch hay đau thương. Phim chủ yếu phô diễn những cảnh quay đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào, đam mê giữa hai nhân vật Logan và Beth. Những ai hâm mộ phong cách kể chuyện diễm tình của Nicholas Sparks chắc chắn sẽ tiếp tục cảm thấy thích thú khi được đắm chìm vào một không gian tình yêu đầy chất thơ và mơ mộng trong The Lucky One.

Zac Efron phong trần hơn với tạo hình của nhân vật Logan. Ảnh: Warner Bros.

Cách triển khai câu chuyện không hấp dẫn như The Notebook hay A Walk To Remember nhưng The Lucky One vẫn có nhiều yếu tố mời gọi được khán giả nữ tới rạp như hình ảnh lãng mạn, diễn viên đẹp, nhạc phim hay, câu chuyện nhẹ nhàng. Với đối tượng khán giả thích mơ mộng, yêu sự lãng mạn và một chút "sến" thì câu chuyện tình ướt át không phân biệt tuổi tác của hai nhân vật Logan và Beth vẫn đủ sức tạo nên những "cơn mưa" nước mắt.

The Lucky One (Bức ảnh định mệnh) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 17/8.

Nguyên Minh