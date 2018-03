‘Chuyện tình cây táo gai’ lập kỳ tích phòng vé

Theo thống kê của Trung tâm Dữ liệu Điện ảnh Quốc gia của Trung Quốc, đến hôm 28/9, doanh thu phòng vé của phim là 100 triệu nhân dân tệ (290 tỷ đồng), lập kỷ lục mới về độ ăn khách đối với một bộ phim nghệ thuật ở Trung Quốc trong vòng mười năm qua. Chuyện tình cây táo gai công chiếu hôm 12/9.

Nụ cười chiến thắng của Trương Nghệ Mưu.

Chuyện tình cây táo gai vừa được chọn chiếu bế mạc Liên hoan phim Châu Á Hong Kong năm nay (kéo dài từ 22/10 đến 8/11). Phim cũng nhận lời tham gia Liên hoan phim Busan vào tháng 10 ở Hàn Quốc với vai trò phim chiếu mở màn.

Theo Net Ease, chiều 28/9, Trương Nghệ Mưu dẫn theo hai diễn viên chính Chu Đông Vũ (Zhao Dongyu) và Đậu Kiêu (Dou Xiao) cùng đại diện hãng Beijing Film đến giao lưu với sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Học viện, ông Trương Hội Quân. Buổi giao lưu diễn ra thân mật và tràn ngập tiếng cười.

Rất đông sinh viên có mặt tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh giao lưu với đoàn làm phim hôm 28/9.

“Mọi kỷ lục chỉ là tạm thời”, đạo diễn Trương tuyên bố. Ông không có mục tiêu cụ thể nào cho doanh thu, chỉ muốn làm một bộ phim nghiêm túc. “Làm phim, đối với tôi là sứ mệnh nghề nghiệp”.

Một trong những biệt tài của Trương Nghệ Mưu là phát hiện ra các Hoa đán tài danh từ khi họ còn rất trẻ. Củng Lợi 19 tuổi khi đóng Cao lương đỏ (1987), Chương Tử Di cũng 19 khi đóng Đường về nhà (1999). Cùng năm 1999, ông ra phim Not One Less kể về một cô giáo trẻ ở vùng cao Hồ Bắc do Wei Minzhi, 19 tuổi, đóng vai chính. Với Chuyện tình cây táo gai, Đông Vũ, cũng sắp bước sang tuổi 19, được coi là “Mưu nữ lang” (nữ diễn viên do Trương Nghệ Mưu phát hiện) mới.

Chu Đông Vũ vào vai Tĩnh Thu trong "Chuyện tình cây táo gai", được coi là "Mưu nữ lang" mới.

Đạo diễn nhận định, ngành điện ảnh Trung Quốc đang phát triển như vũ bão, chỉ trong vòng 5 năm nữa có thể có đến 15.000 rạp chiếu phim trên khắp đất nước. “Mùa xuân của điện ảnh Trung Quốc sẽ đến trong vòng 10 hay 20 năm nữa. Đất nước này sẽ có những đạo diễn giỏi nhất, quay phim giỏi nhất. Giới trẻ Trung Quốc sẽ say mê điện ảnh”. Sinh viên trong khán phòng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng câu nói này.

Trương Nghệ Mưu đang lên kế hoạch thực hiện phim mới Thirteen Girls in Jinling (Kim Lăng Thập Tam Sai). Ông dự định làm nên một thay đổi nữa khi lấy bối cảnh là nhà thổ và nhân vật là những phụ nữ ở nhà thổ. “Diễn viên thuần khiết không còn thích hợp nữa rồi”, đạo diễn nói đùa.

Pham Mi Ly

Ảnh: 163