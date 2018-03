Chuyện tình cảm bi hài của 'Something Borrowed'

Môtíp tình bạn, tình yêu đã trở nên quá quen thuộc trong các bộ phim Hollywood, nhưng chưa bao giờ đề tài này hết khán giả. Những tác phẩm Chick-flick (dành cho phái nữ) xoay quanh những câu chuyện, những tình huống đời thường của phái đẹp với các yếu tố bổ trợ như thời trang, âm nhạc vẫn luôn thu hút một số lượng lớn khán giả nữ tới rạp. Cũng mang đề tài tình yêu, tình bạn, nhưng Something Borrowed, bộ phim tình cảm mới có sự tham gia của hai minh tinh Kate Hudson và Ginnifer Goodwin, lại đặt ra một tình huống đặc biệt: "Ranh giữa tình yêu và tình bạn hết sức mong manh, nhưng lỡ dại bước qua ranh giới ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đặc biệt khi người ấy lại là... hôn phu của cô bạn chí cốt?".

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Emily Giffin, nhân vật chính của Something Borrowed là Rachel White (Ginnifer Goodwin), một nữ luật sư xinh đẹp, dịu dàng, tài năng nhưng đã 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cướp lấy hạnh phúc của người khác, đặc biệt là cô bạn "nối khố" Darcy (Kate Hudson). Tuy nhiên, số phận run rủi khiến Rachel và Dex (Colin Egglesfield) xích lại gần nhau sau khi quá chén trong đêm sinh nhật lần thứ 30 của Rachel. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai hoảng hốt khi thấy đang nằm trên giường cùng nhau trong trạng thái không quần áo.

Rachel và Darcy là một đôi bạn thân. Ảnh: Warner Bros.

Đám cưới của Dex và Darcy đang tới rất gần, tất cả đều háo hức chờ đợi. Darcy vẫn hồn nhiên và không hề nghi ngờ hôn phu với cô bạn thân nhất. Mọi chuyện rắc rối xảy ra khi Rachel nhận ra rằng tình cảm cô dành cho Dex mỗi lúc một mãnh liệt hơn, Dex cũng cảm thấy người con gái anh thực sự yêu không phải là Darcy. Ngày trước khi còn học chung trường đại học, Rachel cũng có tình cảm với Dex nhưng không dám nói ra nên đã chịu thua Darcy. Nay, khi đám cưới cô bạn thân với chàng trai trong mộng của mình sắp diễn ra, Rachel quyết định bộc lộ tình cảm thực sự với Dex và đẩy tình bạn lâu năm giữa cô và Darcy trên bờ vực tan vỡ.

Xem Something Borrowed, khán giả sẽ thấy có rất nhiều nét quen thuộc từng gặp ở nhiều bộ phim tình cảm nổi tiếng khác như My Best Friend's Wedding, He's Just Not That Into You hay Bride Wars. Phim xây dựng nhân vật là hai cô bạn thân, một tóc nâu và một tóc vàng với hai tính cách đối lập nhau. Rachel dịu dàng, nhút nhát bao nhiêu thì Darcy lại là một hình ảnh ngược lại - táo bạo, bốc lửa và rất tự tin. Chính vì sự nhút nhát mà nhiều lần Rachel đã phải chịu thua cô bạn thân nhất của mình, kể cả trong chuyện tình cảm. Đây là một tình huống rất hay xảy ra với những đôi bạn thân trong đời sống thực.

Darcy sắp kết hôn với Dex. Ảnh: Warner Bros.

Phim có nhiều yếu tố lãng mạn hấp dẫn người xem. Những màn tỏ tình "kinh điển" như gửi điện hoa với những lời có cánh, trò chuyện dưới ánh nến trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, hay tỏ tình dưới mưa... được tận dụng triệt để trong Something Borrowed. Phần thoại của phim rất thú vị, gây được nhiều bất ngờ cho khán giả. Đạo diễn Luke Greenfield và các nhà biên kịch cũng rất biết cách khai thác tâm lý các nhân vật khi liên tục đẩy Rachel, Dex và Darcy vào những tình huống trớ trêu, nhằm tạo nên cao trào trong cảm xúc của họ. Cách dàn cảnh, "gieo" và "gặt" trong phim cũng bổ trợ hiệu quả cho câu chuyện.

Sau Anne Hathaway trong Bride Wars, Kate Hudson tiếp tục đóng chung với một minh tinh tóc nâu nữa là Ginnifer Goodwin và lại bị "lu mờ" trước bạn diễn. Nhân vật Darcy của Kate ít đất diễn và được xây dựng hơi "nông" nên chưa để lại được dấn ấn, dù ở một phần ba thời gian cuối phim cô đã được đẩy lên đôi chút. Ginnifer Goodwin thì thể hiện diễn xuất qua đôi mắt khá tốt. Vẻ đẹp dịu dàng, chất giọng của cô cũng để lại nhiều ấn tượng cho người xem. So với những bộ phim trước đó như Mona Lisa Smile, Ramona and Beezus hay He's Just Not That Into You thì Ginnifer có nhiều đất diễn hơn trong Something Borrowed.

Nam diễn viên Colin Egglesfield có phần hơi "lép vế" khi đóng chung với hai minh tinh xinh đẹp. Ngoài vẻ điển trai, nhân vật Dex của anh khá "nhạt" và yếu đuối, chưa thuyết phục được người xem. Nhân vật có lẽ sẽ được nhiều khán giả nhớ tới nhất sau khi xem xong phim lại là Ethan (John Krasinki), anh bạn có ngoại hình khá ngờ nghệch của Rachel, nhưng lại rất tâm lý và hài hước. Những câu thoại dí dỏm, bộ dạng nhí nhố và cách biểu lộ cảm xúc trên gương mặt của Ethan là một trong những yếu tố tạo nên tiếng cười cho bộ phim.

Một cảnh quay lãng mạn giữa hai nhân vật Rachel và Dex trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Something Borrowed có cách kể khá lôi cuốn khán giả, với các tình tiết quan trọng liên tiếp được đẩy lên cao trào. Tuy nhiên, đoạn kết lại khá "đuối" và khiên cưỡng, để lại chút cảm giác hụt hẫng cho người xem. Mặc dù vậy, cái kết này cũng đúng với thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải tới khán giả - "Những gì thuộc về chúng ta, rồi cũng sẽ trở về với chúng ta. Những gì không thuộc về chúng ta thì khó có thể giữ được, dù cố gắng đến đâu". Tình cảm là thứ có thể "mượn tạm" trong cuộc sống, nhưng hạnh phúc thì không phải là điều tự nhiên có được, mà phải trải qua rất nhiều thử thách của lòng tin.

Mang không khí nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn và một chút bi, Something Borrowed (Yêu lầm chồng bạn) là tác phẩm tình cảm phù hợp với đối tượng khán giả nữ. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 15/7.

Nguyên Minh