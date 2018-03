Chuyên gia 'Doctor Strange' chỉ đạo hành động cho phim Victor Vũ

Vincent Wang: 'Phim hành động Việt không nên sao chép Trung Quốc hay Mỹ' / Nhã Phương: 'Tôi sẵn sàng chịu chỉ trích khi đóng phim Victor Vũ'

Đoạn phim hậu trường dài khoảng ba phút của Lôi Báo tập trung vào các pha hành động và cháy nổ. Trong dự án này, đạo diễn hành động là Vincent Wang - chuyên gia chỉ đạo hành động của nhiều phim kinh phí lớn như Doctor Strange, The Great Wall, Now You See Me 2. Anh hướng dẫn các diễn viên và cascadeur cách ra đòn, dùng lực, thể hiện các động tác.

* Hậu trường chuyên gia "Doctor Strange" chỉ đạo hành động

Hậu trường chuyên gia "Doctor Strange" chỉ đạo hành động cho Lôi Báo Trong phim, người hùng Lôi Báo (Cường Seven đóng) đối đầu với Lực (Quách Ngọc Ngoan đóng) - một tên sát thủ nguy hiểm với võ nghệ cao cường. Vincent Wang và Victor Vũ lên ý tưởng về phong cách chiến đấu đối lập của hai nhân vật này. Lôi Báo có kiểu ra đòn nhanh, thiên về tốc độ, trong khi đó Lực có thể hình to lớn và chiêu thức có lực sát thương mạnh. Jason Ninh Cao - nhà sản xuất hành động của phim - giải thích về quá trình thiết kế cảnh đánh đấm: "Victor và Vincent sẽ trao đổi về ý tưởng, đường dây và góc quay của phân đoạn hành động. Chúng tôi dùng máy mini để quay lại đường dây với diễn viên và cascadeur để dựng thành clip hoàn chỉnh, xem và chỉnh sửa đến khi đạo diễn hài lòng, sau đó mới quay thật". Vincent Wang (phải) và Victor Vũ.

Vincent Wang cho biết: "Tâm là một trường hợp đặc biệt. Sau khi phẫu thuật, anh mới phát hiện ra sức mạnh của mình. Vì vậy, cách hành động của Tâm vừa phải thể hiện sự điêu luyện, vừa lẫn cả sự bỡ ngỡ của một người tự dưng có được sức mạnh". Ngoài các cảnh đánh đấm, Cường Seven còn phải tập nhào lộn theo phong cách parkour, có khi nhảy từ tầng bốn xuống tầng ba và bám tay vào lan can. Anh từng bị mẻ xương chân trên trường quay.

Bên cạnh đó, Victor Vũ mời một êkíp chuyên về cháy nổ của Thái Lan sang Việt Nam để thực hiện những đại cảnh. “Tôi muốn những cảnh cháy nổ trong phim phải là từ những kíp nổ thật. Tuy biết sẽ rất phức tạp và tốn thêm nhiều thời gian nhưng chỉ có cách này mới mang lại cảm giác thật cho diễn viên và khán giả”, nhà làm phim chia sẻ. Một phân cảnh cháy nổ do êkíp này thực hiện đã được hé lộ trong trailer ở trích đoạn Lôi Báo chạy giữa làn đạn của kẻ thù.

Cường Seven trong một cảnh hành động.

Vincent Wang làm việc ở Hollywood từ năm 1997. Đi lên từ nghề đóng thế, anh từng được biết đến với các vai phi công MiG trong tập phim Tomorrow Never Dies và vệ binh ở Tử cấm thành trong Shanghai Knights. Từ đầu thập niên 2000, anh đóng thế cho nhiều bom tấn - trong đó có The Bourne Ultimatum, Skyfall và Captain America: The First Avenger.

Những năm trở lại đây, anh là chuyên gia chỉ đạo hành động cho các phim Doctor Strange, The Great Wall, Now You See Me, Dracula Untold... Trong quá trình quay Lôi Báo đầu năm nay, anh có những chia sẻ về nghề đóng thế ở Hollywood cũng như trải nghiệm làm việc ở Việt Nam.

Ân Nguyễn