Chương Tử Di quay lại đóng bom tấn Hollywood sau 17 năm

Chương Tử Di trở lại với một dự án có kinh phí lớn của Hollywood kể từ Rush Hour 2 (2001). Nhân vật của cô tên Chen, là nhà khoa học làm việc cho Monarch, tổ chức bí mật chuyên nghiên cứu các quái vật khổng lồ.

Chương Tử Di từng được đề cử Quả Cầu Vàng với "Memoirs of a Geisha" (2005).

Chương Tử Di sinh năm 1979, nổi tiếng từ thập niên 2000 với các vai hành động trong Anh hùng, Ngọa hổ tàng long và Thập diện mai phục. Cô cũng là gương mặt nổi bật ở dòng phim nghệ thuật, từng đóng 2046 và Nhất đại tông sư của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ngoài Chương Tử Di, Godzilla: King of the Monsters còn quy tụ các diễn viên Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Sally Hawkins và Ken Watanabe.

* Trailer phim

Trailer Godzilla: King of the Monsters giới thiệu vũ trụ quái vật

Đây là dự án thứ ba của vũ trụ điện ảnh quái vật, sau Godzilla (2014) và Kong: Skull Island (2017). Trailer mới công bố của phim hé lộ một cuộc chiến ở cấp độ toàn cầu. Theo các nhà khoa học, con người đã tác động nghiêm trọng đến môi trường và đe dọa sự tồn vong Trái đất. Hành tinh phản ứng bằng cách để các quái thú khổng lồ trỗi dậy, trong đó có Godzilla (có hình dạng như khủng long đột biến), Mothra (giống một con bướm khổng lồ), Rodan (quái thú có cánh) và King Ghidorah (giống rồng ba đầu).

Khỉ Kong cũng tồn tại trong thế giới này nhưng không xuất hiện trong phim mới. Sinh vật này sẽ tái xuất trong Godzilla vs. Kong (2020) với kích cỡ to hơn trong Kong: Skull Island. Phim Godzilla: King of the Monsters do Michael Dougherty đạo diễn, dự kiến chiếu ở Việt Nam vào tháng 5/2019.

Ân Nguyễn