Chris Hemsworth - người hùng cơ bắp đổi đời với vai Thor

Chris Hemsworth sinh năm 1983, là con thứ trong một gia đình Australia có ba con trai đều theo nghiệp diễn. Trên tờ Vanity Fair, anh chia sẻ: "Luke (anh cả) bắt đầu thử đóng phim và tôi đi theo con đường ấy, rồi đến Liam tiếp bước tôi. Chúng tôi luôn bên nhau để giúp đỡ, chia sẻ và đưa ra những góp ý cần thiết". Vào thập niên 2000, Chris Hemsworth vụt sáng ở quê nhà với loạt phim Home and Away. Tuy nhiên, anh không dừng lại mà đeo đuổi giấc mơ vươn ra thế giới.

Tài tử bộc bạch trên tạp chí W: "Ngay lúc còn đi học, tôi luôn bị thôi thúc bởi ý tưởng rời khỏi nơi mình đang sống và không bị gò bó vào một công việc mà mình không thích. Để giúp đỡ cha mẹ, tôi quyết tâm trở thành diễn viên và ngây thơ lao vào thế giới nghệ thuật, dù chẳng có kinh nghiệm về diễn xuất. Sau khi mua được nhà cho bố mẹ, tôi bắt đầu nghĩ tới bản thân mình và quyết định chuyển tới Los Angeles để mở rộng sự nghiệp".

Chris Hemsworth trong vai Thor.

Trong khoảng thời gian đầu ở Hollywood, Chris Hemsworth thường xuyên nói dối về chiều cao 1,9 m do ngại bị giao các nhân vật "vai u thịt bắp" kiểu như cầu thủ bóng bầu dục. Năm 2010, tờ Hollywood Reporter đánh giá tài tử có tiềm năng trở thành sao hạng A. Anh gây chú ý trong Star Trek (2009) và Ca$h (2010), nhưng phải đến khi nhận vai Thor mới thật sự tỏa sáng.

Nhiều người hâm mộ cho rằng việc thủ vai Thor là định mệnh của Chris bởi tài tử chào đời vào một ngày thứ năm (Thursday) - có nghĩa là "Ngày của Thor" (Thor's Day) trong tiếng Anh cổ. Bốn chữ cái cuối cùng trong tên Hemsworth khi sắp xếp lại cũng là "Thor". Tuy nhiên, anh suýt nữa đã để tuột vai diễn quan trọng về tay người khác nếu không có con mắt tinh đời của đạo diễn The Avengers Joss Whedon.

Năm 2009, khi đọc tin hãng Marvel đang tuyển diễn viên cho vai Thor với yêu cầu ngoại hình "cao 1,9 m, nặng 90 kg", Chris hào hứng đi thử vai. Anh thể hiện không được như ý trước đạo diễn Kenneth Branagh, sau đó ra về với tâm trạng thất vọng và tự nhủ đã đánh mất đi một cơ hội vàng.

* Quá trình tập luyện của nam diễn viên để đóng Thor

Chế độ tập luyện của Chris Hemsworth

May mắn cho Chris là trong cùng năm, anh còn tham gia dự án phim kinh dị The Cabin in the Woods do Joss Whedon viết kịch bản. Trên Vanity Fair, nhà làm phim kể lại: "Ngay lần đầu thấy Chris thể hiện, tôi và đạo diễn Drew Goddard đã quay ra nhìn nhau và thì thầm: 'Lạy Chúa, đây đích thực là một ngôi sao điện ảnh' ".

Vài tháng sau, Joss Whedon ngạc nhiên khi Liam - em trai của Chris - góp mặt trong danh sách năm ứng viên cuối cùng cho vai Thor thay vì anh. Khi Joss gọi, Chris trả lời bình thản: "Tôi không nhận được cuộc gọi đề nghị quay trở lại. Mà cũng không sao, nếu em tôi nhận vai thì cũng rất tuyệt". Joss Whedon không chấp nhận điều này và gọi riêng cho đạo diễn Kenneth Branagh để xin cho Chris thêm một cơ hội nữa. Ở lần thử vai này, Chris Hemsworth thể hiện tốt hơn lần đầu rất nhiều và được nhận vai.

Trên tờ Sydney Morning Herald, tài tử hồi tưởng: "Tôi nhớ như in khoảnh khắc nhận cuộc gọi từ người đại diện khi đang đi Vancouver (Canada). Anh ấy thông báo rằng tôi được đề nghị hợp đồng đóng sáu phim siêu anh hùng. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng số lượng phim là quá nhiều và mọi thứ dường như quá tốt đến mức khó có thể là thực. Nhưng rồi tôi ký hợp đồng và lao vào phòng gym tập như điên".

Biến đổi hình thể của tài tử.

Khi đó, dù có chiều cao nổi bật và cơ thể săn chắc, Chris vẫn quá ốm để hóa thân vị thần cơ bắp. Trên tạp chí Men's Health, nam diễn viên nói phải tăng đến 9 kg với chế độ ăn giàu đạm và tập gắt gao. "Việc tập luyện còn khó hơn cả quay phim. Tôi tập sáu hoặc bảy ngày một tuần, thậm chí không thể ngồi bình thường với số cân nặng mới. Chuyện ăn uống có lẽ là phần khó nhất với số lượng lớn ức gà và nhiều dạng đạm khác. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh gà, cải xoăn, gạo lứt", anh kể lại.

Người trực tiếp hướng dẫn Chris tập luyện cho Thor - cựu đặc nhiệm SEAL Duffy Gaver - chia sẻ: "Chúng tôi chẳng đụng tới chút steroid (chất kích thích cơ bắp) nào mà chỉ tập theo phương pháp cổ điển. Muốn có thân hình đẹp, bạn phải thực sự chăm chỉ".

Khi Thor ra mắt năm 2011, tài tử được khen ngợi bởi dáng vóc mạnh mẽ, phù hợp với hình tượng vị thần uy mãnh. Hai tập đầu của Thor và hai phần The Avengers có tổng doanh thu lên tới hơn bốn tỷ USD, khiến Chris Hemsworth trở thành ngôi sao được săn đón ở Hollywood. Tuy nhiên, anh không muốn đóng khung vào hình tượng cơ bắp mà nhiều lần giảm cân để thử sức ở các vai diễn tâm lý. Trong thời gian giữa các tập phim Marvel, nam diễn viên từng giảm khối lượng cơ bắp để đóng các phim Rush và In the Heart of the Sea. Sau đó, anh lại tập để hồi phục vóc dáng to lớn khi hóa thân Thor.

* Chris Hemsworth được khen ngợi trong "Thor: Ragnarok"

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Đến Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth cho biết gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tập luyện bởi anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn khổ luyện để đạt thể hình chuẩn trước ngày khởi quay. Đạo diễn Taika Waititi ấn tượng với thân hình của tài tử và hài hước tuyên bố: "Tôi muốn Chris phải cởi áo để thu hút khán giả. Khi phim ra đĩa, tôi sẽ cho riêng một đĩa DVD dài bốn tiếng đồng hồ cảnh Chris cởi trần đủ dạng: đen trắng, có màu, chiếu chậm, định dạng cho IMAX, Iphone... để khán giả thưởng thức".

Cũng như The Rock - một ngôi sao cơ bắp khác, Chris Hemsworth đẩy mạnh việc diễn hài trong vài năm gần đây. Sau các vai nhỏ trong Vacation và Ghostbusters, tài tử thể hiện rõ khả năng diễn hài trong Thor: Ragnarok. Dưới bàn tay của đạo diễn Taika Waititi, phần ba về Thần Sấm đẩy mạnh yếu tố hài hước qua nhiều màn đối thoại trào phúng và tự giễu nhại của nhân vật Thor. Tác phẩm nhận 93% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes, trong đó diễn xuất của Chris Hemsworth được nhiều nhà phê bình khen ngợi.

Ngoài đời, tài tử là người đàn ông khiêm tốn, chăm lo cho gia đình. Năm 2010, Chris Hemsworth kết hôn với Elsa Pataky - nữ diễn viên lớn hơn anh bảy tuổi. Bộ đôi chung sống hạnh phúc, không gặp điều tiếng gì suốt bảy năm và có với nhau ba người con. Họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch, chơi đùa cùng các con trên trang cá nhân.

Chris Hemsworth cùng gia đình.

Cho đến trước dự án 12 Strong (dự kiến ra mắt năm 2018), Chris Hemsworth chưa từng diễn xuất cùng vợ. Tuy nhiên, hai vợ chồng có một nụ hôn đáng nhớ trên màn ảnh trong Thor: The Dark World. Ở cảnh này, Natalie Portman không thể có mặt để quay trích đoạn nhân vật của cô hôn Thor. Lúc này, Chris gợi ý rằng vợ anh có chiều cao tương đương nữ diễn viên và đóng cảnh hôn với cô sẽ dễ hơn rất nhiều.

Năm 2015, Chris Hemsworth đưa gia đình trở về Australia sau nhiều năm sống ở Mỹ. Anh bộc bạch với tạp chí OK: "Tôi yêu công việc của mình nhưng đôi khi cảm thấy ngột ngạt khi liên tục sống trong môi trường này. Sự nổi tiếng có thể khiến ta trở nên ảo tưởng, do vậy tôi quyết định đưa gia đình về Australia để không phải hít thở bầu không khí showbiz mỗi ngày. Ở đó, tôi chỉ là một ông bố bình thường".

Với Chris, người vợ cùng ba đứa con là những gì anh quan tâm hàng đầu. Sự chung thủy, tính cách gần gũi là lý do khiến tài tử được nhiều khán giả yêu mến và đón chờ vai diễn mới của anh.

Thịnh Joey